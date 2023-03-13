Colleen Hoover'ın Bizimle Başladı romanıyla aşka ikinci bir şans İngiliz yazar Colleen Hoover'ın Bizimle Başladı adlı romanı Türkiye'deki okurlara merhaba diyor. Romanda aşk ve sevgi üzerine bir panorama var.

New York Times çoksatanlar listesinin yıldızlarından Colleen Hoover, sinemaya uyarlanan Bizimle Başladı Bizimle Bitti romanına devam ediyor: Bizimle Başladı, tadına doyulmaz bir okuma vadediyor. Çok satan kitapların yazarından müthiş bir roman: Bizimle Başladı artık Türkiye'deki okurlar da okuyacak. Raflardaki yerini alan romanı bir solukta okuyacaksınız.

New York Times çoksatan yazarı Colleen Hoover’ın çok sevilen kitaplarını ülkemizdeki okurlarla buluşturmaya Bizimle Başladı ile devam ediyor.

Hoover, Bizimle Başladı’da Lily’le Atlas’a bir şans daha vererek gençlik ateşini yeniden alevlendirmek istiyor.

İki ana karakterinin bakış açıları arasında geçiş yapan roman, bir yandan Atlas’ın geçmişi hakkında daha fazla şeyi açığa çıkarıyor, öte yandan da gerçek aşk için ikinci bir şansı kucaklayan Lily’nin izini sürüyor.

Kitaba dair...

Lily ve Atlas, beklenmedik bir şekilde yeniden bir araya geldikten sonra birbirlerini ve yaşadıkları her şeyi düşünmeden edemezler. Ancak aralarındaki yakınlık göründüğü kadar basit olmayabilir. Lily kızının iyiliğini ve Ryle’ın Atlas’la olası bir ilişkiye vereceği tepkiyi göz önünde bulundurmak zorundadır.