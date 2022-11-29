New York Times çoksatanlar listesinin yıldızlarından Colleen Hoover’ın muhteşem aşk romanı İtiraf, ilk kez Türkçe olarak yayınlandı.

Yayınlandığı yıl Goodreads’te Yılın En İyi Aşk Romanı seçilen İtiraf, aşk uğruna her şeyi riske atanların, gerçekle yalan arasında kalbinin sesini bulanların şaşırtan, gülümseten ve hüzünlendiren hikayesi...

Hoover, okuyucular tarafından isimsiz olarak gönderilmiş gerçek itirafların yer aldığı İtiraf’ta, aşka ikinci bir şans veriyor.

Yirmi bir yaşındaki Auburn Reed, hayatta değer verdiği ne varsa çoktan kaybetmiştir. Hayatını yeniden kurma mücadelesinde önemli bir amaç edinir ve bu mücadelede hatayayer yoktur.

Ama iş bulmak için gittiği Dallas stüdyosunda, orada çalışan ressam Owen Gentry’nin çekiciliği karşısında kayıtsız kalamayacağını hesaba katmamıştır.

Auburn bir kez olsun kalbinin sesini dinleyip bu genç ressama duyduğu aşka kapılmak istese de Owen’ın sakladığı bir sır buna izin vermez.





Karanlık geçmiş

Onun karanlık geçmişi, Auburn’ündeğer verdiği her şeyi yok edecek güçtedir. Hayatını geri kazanmak için bu gençressamdan kurtulması gerekir. Peki, Auburn bunu başarabilecek mi?





Colleen Hoover

Bir ilişkiyi kurtarmak

Owen’ın ise bu ilişkiyi kurtarmak için tek yapması gereken bir itiraf... Ama bu itiraf, esas günahından çok daha yıkıcı.





