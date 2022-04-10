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    Colson Whitehead'un Politzel Ödüllü romanı: Yeraltı Demiryolu

    Yazar Colson Whitehead'un Yeraltı Demiryolu romanı, yazarın adıyla adeta özdeşleşti. Kitap aynı zamanda yazarına Pulitzel Ödülü'nü kazandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 15:41
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    Colson Whitehead'un Politzel Ödüllü romanı: Yeraltı Demiryolu

    Amerikan edebiyatının en yeni yıldızı Colson Whitehead’den, yayımlanır yayımlanmaz çağdaş klasikler arasında anılan cesur ve sarsıcı bir roman: Yeraltı Demiryolu.

    Whitehead, Amerika’nın adeta bağırsaklarını deştiği bu romanında rüya ülkesinin geçmişine uzanıyor ve okurunu uzun zaman terk etmeyecek ilham verici bir mücadele öyküsü anlatıyor.

    Dünyada bir başına kalmış bir kadının, Cora’nın dünyaya kafa tutma öyküsü bu; öldürmeyip güçlendiren darbelerin, birer nişan gibi taşınan yara izlerinin ve zamanı gelince ya ödenen ya da ödetilen bedellerin öyküsü.

    Öyle bir öykü ki, çağın karanlığında pırıl pırıl parlıyor ve dört bir yanı saran kötülüğün bataklığında kaybolan ruhlara kuzey yıldızı misali yön gösteriyor.

    Colson Whitehead un Politzel Ödüllü romanı: Yeraltı Demiryolu #1

    Ses getiren kitap

    Eleştirmenlerden tam not alan, çoksatarlar listelerinde aylar boyunca bir numarada kalan ve ödüllere doymayan Yeraltı Demiryolu, Sefiller’den Sevilen’e uzanan bir yelpazede yer alan engin çağrışımlarıyla son yılların en önemli ve en çok ses getiren kitaplarından biri.

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    Kitap@ensonhaber.com.tr


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