Çukurova Kitap Fuarı ile kitap fuarları tekrar başlıyor

Tüyap Adana Fuarcılık tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile düzenlenecek olan Çukurova 14. Kitap Fuarı, 19-27 Şubat 2022 tarihleri arasında açılıyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu, katılımcı ve ziyaretçilerden gelen yoğun talep üzerine Kitap fuarlarını yeniden düzenlemek için hazırlıklara başladı. Bu kapsamda iki yıllık aradan sonraki ilk Kitap Fuarı’nı Adana’da düzenleyecek.

Bölgenin kültürel ve sosyal yaşamına büyük katkı sağlayan Çukurova Kitap Fuarı on dört yıldır başarıyla organize ediliyor.

KİTAP FUARLARI MÜJDESİ

Kitap fuarlarının organizasyonuna bu yıl yeniden başladıklarını ifade eden Tüyap Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop, "İki yıllık bir aradan sonra kitapseverlerin beklediği müjdeyi vermek istiyoruz. Tüyap Fuarcılık Grubu olarak kitap fuarlarımızı yeniden düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yılki ilk kitap fuarımız Adana’da gerçekleşecek, ardından bir sonraki ay ise Bursa’da katılımcılarımızı okurlarla buluşturacağız. Tüyap olarak kitap fuarlarının yeri bizde çok ayrı. Ülkemizin kültürel gelişimine yatırım yaptığımız önemli bir platform olarak görüyoruz kitap fuarlarını, böylece en az fuarlarımızı takip eden okurlar kadar bizim de duygusal bir bağımız var. Çukurova Kitap Fuarı’na bölgedeki tüm ziyaretçilerimizi bekliyor, fuara gelecek önemli yazarlarımızla onları buluşturmak için gün sayıyoruz" dedi.





GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ, GÜÇLÜ FUAR

Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19-27 Şubat 2022 tarihlerinde açılacak olan fuar, yayıncıların çatı kuruluşu olan Türkiye Yayıncılar Birliği ile düzenleniyor.

Bu iş birliğinden alınan güçle okurlar, takip ettikleri birçok yazarla yüz yüze buluşma fırsatını da fuarda yakalıyor.

Aynı zamanda Çukurova 14. Kitap Fuarı; Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Fuarcılık A.Ş.’den de destek alıyor.

BÖLGENİN EN BÜYÜĞÜ

Adana’da bir önceki kitap fuarı 2020 yılında düzenlenmiş ve 300 katılımcı firma ürünlerini sergilemişti. Fuarı 59.215’i öğrenci olmak üzere, 368.334 kitapsever ziyaret etmişti. Fuar süresince 70 kültür etkinliği ve çok sayıda imza günü düzenlenmişti.

Bu yıl da Çukurova Kitap Fuarı, bölgenin en büyük kitap fuarı olmasından aldığı güçle unutulmaz buluşmalara imza atacak. Fuar, sadece Adana’dan değil, Çukurova bölgesinden de önemli ziyaretçiler ağırlamaya hazırlanıyor.





KAPSAM DİKKAT ÇEKİYOR

Fuarda kitaplar, süreli yayınlar, gazete ve dergi yayıncılığında faaliyet gösteren katılımcılar, medya kuruluşları ve yayın faaliyetinde bulunan önemli sivil toplum kuruluşları ürünlerini sergileyerek, ziyaretçilerle bir araya gelecekler.

Çukurova 14. Kitap Fuarı 19-26 Şubat 2022 tarihlerinde 10.00 – 20.00 saatlerinde, son gün olan 27 Şubat 2022 tarihinde ise 10.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.





ÖNCE SAĞLIK

Kitaptan mobilyaya, ambalajdan tarıma kadar düzenlediği çok sayıda fuarla sektörün gelişimine yön veren Tüyap, her fuarda uyguladığı COVID-19 tedbirlerini Çukurova Kitap Fuarı’nda da titizlikle uygulayacak.

Sağlık Bakanlığı ve TOBB’un hijyen yönergelerini gözeterek aldığı tedbirlerle katılımcı ve ziyaretçilerine temassız ve sağlıklı fuar ortamı yaratacak.

