Cumhuriyet'i nasıl kurduk, neler yaşadık, kitaplarla o dönem

Bugün Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümü. Bu vesileyle Cumhuriyet temalı kitapları sizlere sunmak istedik.

Bugün Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümü.

Kutlu olsun...

Cumhuriyet'e nice yaşlar diliyoruz; bu sebeple o dönemi daha yakından tanımak ve bilmek için her zaman olduğu gibi yine kitaplara sığınmak gerek. Bu yüzden bugüne özel olarak Cumhuriyet temalı kitapları sizler için derledik.

İyi okumalar dileriz...

Cumhuriyet'le Yaşamak Cumhuriyet'i Yaşatmak

Biz 70'lik gençler, Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet Türkiyesi'ne daha çok borçlu hissediyoruz kendimizi.

Sayfa: 200

Şu Çılgın Türkler

Kurtuluş Savaşı'nın destansı hikayesi...

Cumhuriyet'in Üç Fedaisi

Cumhuriyet döneminin en eğitimli, en dona¬nımlı, en namuslu, en fedakâr kadrosu olan Şükrü Saracoğlu-Mahmut Esat Bozkurt-Reşit Galip kuşağına karşı, laik ve demokratik bir devlet kurdular diye, karşı devrimcilerin ve cumhuriyet düşman¬larının amansız bir kini vardır.

Cumhuriyet'ten Büyük Söylev'e

Araştırmada birinci el kaynaklar, özellikle arşiv belgeleri, TBMM Zabıtları ve dönemin süreli yayınları yoğun bir şekilde kullanılmıştır.

Cumhuriyet'in Kuruluşu ve Bir Milletin Aydınlanması

Hazırlanan bu kitap ile Türk Ulusu'nun 1919-1938 yılları arasıdaki yaşamı içerinde Atatürkçü düşünceyi olaylara bağlı olarak değerlendirip, ondan sonuçlar çıkarmak ve gençliği, yaşanılan yüzyılda, dünyada meydana gelen gelişim ve değişimlere karşı tarih şuuru ile bilinçli kılmak hedeflenmiştir.

Cumhuriyet'in Sonbaharı

Bir Cumhuriyet panoraması...

Cumhuriyet'in Ekonomi Politiği: Devletçilik-Halkçılık-Planlama-Kalkınma

Elinizde tuttuğunuz bu çalışmada, ülkemizin yetiştirdiği kıymetli, birikimli hocalar, uzmanlar, hem Cumhuriyet ekonomisini, planlamayı, kalkınmayı, kısaca Cumhuriyetin mucizesini hem de serbest piyasayla birlikte rayından çıkan ekonomiyi, bugün gelinen noktayı, sebep ve sonuçlarıyla, çözüm önerileriyle birlikte kaleme aldılar.

Gayriresmi Cumhuriyet

Cumhuriyet'e farklı bir bakış...

Cumhuriyet ve Çocuk

Bu kitap, Cumhuriyet’in ilk yıllarında özellikle de Harf İnkılabından 1950’ye kadar yayımlanan, çocukların belleklerinde yer edinmiş, Cumhuriyet’in ilk uzun süreli çocuk yayınları olmaları dolayısıyla da eğitim ve kültür tarihimizde iz bırakmış çocuk dergilerindeki çocukluğun inşasının izlerini sürmektedir.

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet

Kurtuluş Savaşı, silahları elinden alına, yurdu işgal edilen bir milletin başkaldırışıdır. Türk milleti, düşmanlarına karşı giriştiği savaşı kazanarak, yeni bir Türk Devleti'ni kurmayı başarmıştır.

Kitabın I. Bölümünde: XVII-XX. yüzyıllar arasında Osmanlı Devleti'nin durumu; II. Bölümünde: Milli mücadelenin teşkilatlanma dönemi; III. Bölümünde: Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheler; IV. Bölümde: Cumhuriyetin ilanı anlatıldı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com