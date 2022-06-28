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    Cüneyt Arkın'ın yazarlık yönü

    Cüneyt Arkın'ın yazarlık yönü

    Hayatını kaybeden usta sanatçı Cüneyt Arkın sadece iyi bir aktör değildi; aynı zamanda iyi bir yazardı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 13:02
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    Türkiye bu sabah Cüneyt Arkın'ın vefat haberiyle uyandı. Hepimiz için yeni güne başlangıç için kötü bir haber oldu. Türk Sineması'nın büyük jönlerinden olan, unutulmaz filmlere imza atan Cüneyt Arkın; hepimizin çocukluk kahramanıydı.

    Kara Murat, Malkoçoğlu, Dünyayı Kurtaran Adam karakterleriyle hafızalara kazınan Arkın, 85 yaşında aramızdan ayrıldı. Cüneyt Arkın sadece iyi ve usta bir oyuncu değildi. Aynı zamanda usta bir yazardı da...

    "Güzel öyküler okuyacaktık"

    Öyle ki şair Ülkü Tamer kendisi için yıllar önce söylediği sözler Cüneyt Arkın'ın ne kadar iyi bir yazar olduğunu gösteriyordu. Tamer; "Cüney Arkın yazmaya devam etseydi Türk edebiyatı harika bir yazar kazanacaktı. Öte yandan çok güzel öyküler okuyacaktık" sözleri büyük ustanın edebiyat ve yazma tutkusunu özetlemişti.

    Cüneyt Arkın ın yazarlık yönü #1

    Türk halkına olan sevgisi

    Hayatını kaybetmeden önce yazdığı Benim Kahramanım Türk Halkıdır kitabı da nitekim Cüneyt Arkın'ın yazma tutkusunun bir örnediğidir. Kitapta usta sanatçının unutulmaz anıları yer alıyor.

    Cüneyt Arkın ın yazarlık yönü #2

    Yazma ve okuma merakı

    Cüneyt Arkın, yazmaya ve okumaya büyük bir hevesle bağlıydı. İlerleyen yaşına rağmen hep okudu, yazdı. Gençlere kitap tasviyerinde bulundu ve onların sürekli okumaları yönünde telkinlerde bulundu.

    Cüneyt Arkın büyük bir aktördü ama aynı zamanda büyük bir entelektüeldi. Ülkesine ve milletine olan bağlılığı onu ilelelebet yaşatacaktır.


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