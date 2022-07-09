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    Dahi filozof Ludwig Wittgenstein’ın felsefi tutumunu seyretmek

    Wittgenstein ile Konuşmalar”da yazar Oets Kolk Bouwsma, okurları Viyanalı filozof Ludwig Wittgenstein’ın felsefi tutumunu seyre davet ediyor. Kitap, Wittgenstein’in yaşamının son iki yılına ışık tutuyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2022 - 10:27
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    Dahi filozof Ludwig Wittgenstein’ın felsefi tutumunu seyretmek

    Yazar ve filozof Oets Kolk Bouwsma’nın yazdığı, Muhammed Emin Güzel’in çevirmenliğini üstlendiği Wittgenstein ile Konuşmalar isimli kitap raflarda yerini aldı. Kitap, Bouwsma’nın o dönemde Wittgenstein ile gerçekleştirdiği çok sayıda felsefi müzakereden sonra tuttuğu notlardan oluşuyor.

    1949-1951 yıllarını kapsayan notlar, Bouwsma’nın, Austin’deki Texas Üniversitesi Beşeri Bilimler Araştırma Merkezi’nde muhafaza edilen toplu çalışmalarının birer ürünü.

    Kitap, ölümünden önce “Onlara söyle, harika bir hayatım oldu” sözüyle hafızalara kazınan 20. yüzyılın en önemli filozoflarından biri olan Ludwig Wittgenstein’ın, felsefe mirasının bir parçası olarak okurlarıyla buluşuyor.

    İlk kez okurlarla buluşan notlar

    Cornell, Smith College ve Oxford olarak üç bölüme ayrılan kitap, Wittgenstein’ın hayatının son iki yılına ilişkin bu notları ilk kez okurlarla buluşturuyor.

    Bouwsma ve Wittgenstein’ın kişisel derinlik ve felsefi ciddiyetlerinin incelenebileceği eserde Bouwsma’nın çalışma tarzının Wittgenstein ile tanışmasının ardından büyük değişiklikler geçirdiğine de bu sözlerle dikkat çekiliyor:

    Dahi filozof Ludwig Wittgenstein’ın felsefi tutumunu seyretmek #1

    Sayfa: 120

    "Kazdım, suladım...."

    "Wittgenstein’ın derslerinde tutulmuş bazı öğrenci notlarını ilk kez 1939’da Lazerowitzler’le New England’a yaptığımız bir ziyaret sırasında gördüm. Adını duymuş olduğunuzdan emin olduğum Tractatus bundan çok önceydi ve beni pek etkilememişti. Wittgenstein’ı duymuştum elbette, ama daha çok size daha önce sözünü ettiğim iki eski öğrencim Malcolm ve Lazerowitz aracılığıyla. Wittgenstein’ın arzusu hilafına dışarı sızdırılıp dolaşıma sokulan o notları çalıştım ve onlar beni derinden etkiledi. O notlarda karşılaştığım devrimci fikirlere hazırdım. Kendi kıt kaynaklarım ve Moore ile, bir sona varmıştım. Nadastaydım ve Wittgenstein üzerime bir tohum gibi düştü. On yıl boyunca o notlarda bulduğum fikirleri sürdüm, kazdım, suladım elimden geldiğince."


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