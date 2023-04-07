Dalai Lama ile bir grup sinirbilimci ve psikiyatr arasında yapılan tartışmalar Dini lider ve yazar Dalai Lama, Budizm ve Sinirbilim kitabında yeni tartışmalara kapı aralıyor. Kitapta, din, psikoloji ve daha pek konu üzerinde derin analizler yer alıyor.

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Modern bilimsel iddiaları Budist dünya görüşü ışığında inceleyen ve zihin-beden sorunu üzerine belirli Budist bakış açıları ortaya koyan Budizm ve Sinirbilim 14. Dalai Lama ile bir grup sinirbilimci ve psikiyatr arasında Zihin ve Yaşam Enstitüsü tarafından düzenlenen özel bir toplantıda yapılan tartışmaları okurlara sunuyor.

Her ikisi de zihnin veya bedenin gerçek doğasını keşfetmeye çalışan bambaşka disiplinler olan modern sinirbilim ve Budizm’in birbirinden öğrenecek çok şeyi var. 14. Kutsal Dalai Lama Tenzin Gyatso, zamanımızın önde gelen Budist lideri olarak kabul edilmektedir.

Tibet halkının sürgündeki ruhani lideri, Nobel Barış Ödülü sahibi, Kongre Altın Madalyası sahibi ve yüzden fazla kitap yazmış olağanüstü bir öğretmen ve bilim insanıdır.

Günümüz Budist lideri 14. Dalai Lama ile bir grup Batılı sinirbilimci ve psikiyatr arasında gerçekleştirilen sohbetlerden oluşan Budizm ve Sinirbilim, sıra dışı bir okuma sunuyor.

Bilinç nasıl oluşur sorusu

Zihin, beynin fiziksel süreçlerinin geçici bir yan etkisi midir? Bilimin henüz tanımlayamadığı kadar incelikli bilinç biçimleri var mıdır? Bilinç nasıl oluşur?

1989 yılında tarih beklenmedik bir şekilde 14. Dalai Lama ile bir grup sinirbilimci ve psikiyatr arasındaki özel bir toplantıya tanıklık etti.

Zihin ve Yaşam Enstitüsü tarafından düzenlenen bu tartışmada Batı bilimi ve din arasında boşluk yaratan en sıkıntılı sorular ele alındı.

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Bilim insanlarına meydan okuyan kitap

Günümüz Budist lideri 14. Dalai Lama ile bir grup Batılı seçkin sinirbilimci ve psikiyatr arasında yapılan ve doruk noktasına ulaşan bu tartışmalar okuru karşıt düşünce alanlarında bir yolculuğa davet ediyor ve her şeyin aslında o kadar da karşıt olmayabileceğini gösteriyor.

Dalai Lama, hafızadan ruhsal hastalıklara, beynin işlevlerinden algıya dek bugün halen üzerine çalışılan karanlıkta kalmış nice soruya keskin, açık fikirli yaklaşımıyla cevap vererek Batılı bilim insanlarına hem meydan okuyor hem de ilham veriyor.

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