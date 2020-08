Dan Brown’dan ilk resimli çocuk kitabı: Hayvanlar Senfonisi

Dan Brown, fırtınalar estiren kitaplarının ardından şimdi sesli kitap özelliği de taşıyan ilk resimli çocuk kitabı ‘Hayvanlar Senfonisi’ ile çocuk okurlarını selamlıyor…

Dan Brown, New York Times çoksatanlar listesinin bir numaralı yazarı! ‘Da Vinci Şifresi’ ile fenomen oldu. İlk kez çocuk okurları ile buluşmaya hazırlanan Brown, bu kitabında bestelerini de sunuyor okurlarına. Üç yaşından beri ritimlere ve bulmacalara düşkün olan Brown, hikâyelerini kitaplar, müzikler ve şiirler aracılığıyla yaş gözetmeksizin tüm kitap kurtlarıyla paylaşmayı seviyor. Her zaman iyi bir hikâyeci olan Brown, bu kez hem yazıyor, hem besteliyor. Sayfalarda yer alan QR kodlarını telefonunuzla okutup her kahraman için özel olarak hazırlanmış Dan Brown bestelerini ücretsiz dinleyebiliyorsunuz.

Bu yeni kitap 1 Eylül’de raflarda olacak. Kimler heyecanlı?

(Dan Brown)

HAYVANLAR SENFONİSİ

Hayvanlar Senfonisi, Maestro Fare ve müzisyen arkadaşlarının eğlenceli, gizemli ve müzikli maceralarını anlatıyor resimli sayfalarıyla. Kimler yok ki! Büyük mavi bir balina, hızlı çitalar, minik böcekler ve zarif kuğularla karşılaşıyorsun ormanların ve denizlerin derinliklerinde gezinirken. Artı üç yaşı hedeflediği okuruyla buluşmaya hazırlanan bu nefis macerada her kahramanın çocuklara özel bir mesajı var. Renklerin arasından, müzikli bir yolculukta sesleniyor çocuk okurlarına. Örneğin Maestro Fare’nin pek çok sürprizi var. İpuçları veren karışık harfler, saklanmış bir arı ve hatta çözülmesi gereken şifreli mesajları ile çocukları oyunun içinde tutuyor.

Bu kez yazmanın yanında besteleriyle de okurunu karşılayan Brown, renkli, eğlenceli, muzip dünyasından sesleniyor. 2013’ten beri çocuk kitapları illüstratörlüğü yapan Susan Batori’nin çizimleri ile renklenen kitap, çocukların çok ilgilisini çekeceğe benziyor. Brown’u tanımaya erken başlayacaklar…

Hayvanlar Senfonisi (Wild Symphony)

Dan Brown

Çev.: İpek Demir Gedik

Altın Kitaplar

S.: 44

