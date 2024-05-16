Dan Lyons’un yazdığı Kapa Çeneni ve İşine Bak kitabıyla hayatınızı sessizce değiştirin New York Times’ın çok satan yazarlarından Dan Lyons, Kapa Çeneni ve İşine Bak kitabında gerçekten susmanız gerektiğini söylüyor.

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Bir süreliğine susarsak hayatlarımız, ilişkilerimiz ve kariyerlerimiz daha iyi olur mu?

Fazla konuşmayı teşvik eden bu dünyada başarı, ne kadar dikkat çekebildiğimiz ve mikrofonu ne kadar uzun süre elimizde tutabildiğimiz. Twitter'da durmadan konuşmak, Instagram'da hayatımızın her ayrıntısını belgelemek, o podcast'i başlatmak ya da o konferansı yönetmek zorunda hissetmemize şaşmamalı.

Yine de, garip bir şekilde, dünyadaki en güçlü ve başarılı insanlar bu koronun bir parçası değiller; çekingenler, dinliyorlar ve konuştuklarında dikkate alınıyorlar. Hepsi gizli altın kuralı anlamış gibi görünüyor: daha az konuş, daha çok kazan.

Sesimizi yükseltmemize yardımcı olmak için tasarlanmış koca bir sektör, nasıl daha iyi konuşacağımız konusunda bize koçluk yapmak için can atan uzmanlar var ama kimse bize bir süreliğine nasıl susacağımızı öğretmiyor.

Gazeteci Dan Lyons, neden konuşmadan duramadığımızın ardındaki bilimi ve kültürü anlamak için dünyanın dört bir yanındaki iletişim uzmanları, nörobilimciler, psikiyatristler ve Silikon Vadisi yönetici koçlarıyla konuşarak tüm dünyada çok satan bu rehberi hazırlıyor.

Şimdi susmak zamanı...

Yeni bir araba veya ev mi satın alıyorsunuz? İşyerinde yükselmeyi mi umuyorsunuz? Arkadaş edinip insanları etkilemeye mi çalışıyorsunuz? O zaman susmayı öğrenmelisiniz.

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Odaklanmayı sağlayan yöntem

Bugünün gürültülü dünyası bizi hep son sözü söyleyenin kazanacağına ikna etti. Halbuki yolunuzu açacak, hayatınızı değiştirecek ve önemli olana odaklanmanızı sağlayacak bir yöntem var.

New York Times’ın çok satan yazarlarından Dan Lyons, Kapa Çeneni ve İşine Bak kitabında gerçekten susmanız gerektiğini söylüyor. Nasıl bilinçli iletişim kuracağınız, eleştirel düşünebileceğiniz, zihninizi etrafınızdaki dünyaya nasıl açacağınız konusunda uygulanabilir tavsiyeler sunuyor.

Dan Lyons

Hayatınızı sessizce değiştirin

İşyerinde, evde, sanal âlemde veya ilişkilerinizde daha güçlü hissetmeniz için ipuçları veriyor. Şimdi derin bir nefes alın, sayfaları çevirin ve hayatınızı sessizce değiştirin. Daha az konuşun, daha fazlasını alın.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com