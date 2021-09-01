Daniel Galera: Çağdaş edebiyat artık globalleşti

Brezilyalı romancı-yazar Daniel Galera, verdiği bir söyleşide çağdaş edebiyatın artık globalleştiğini söyledi.

Verdiği eserlerle kısa sürede tanınan ve silen yazar Daniel Galara, verdiği bir söyleşide çağdaş edebiyata dair açıklamalarda bulundu. Öte yandan yazarlığa da nasıl başladığını anlatan Galara, söyleşinden bir kesit...

Yazmaya nasıl başladınız?

Daniel Galera:

"İLK ÖYKÜLERİMİ LİSE YILLARINDA YAZDIM"

"İlk öykülerimi lisenin son yıllarında yazmaya başladıysam da yazı meselelerini üniversiteye girene kadar pek ciddiye almamıştım. Üniversitedeyken edebiyata ilgi duyan başka öğrencilerle ve yaratıcı yazarlık hocalarıyla tanıştım. Ergenlik çağındayken deli gibi kitap okusam da yazar olma hayalleri kurmazdım."





SEVDİĞİ YAZARLAR

En beğendiğiniz ve etkilendiğiniz yazarlar hangileri?

"Brezilyalılar arasında en beğendiklerim João Gilberto Noll, Hilda Hilst, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa ve Sérgio Sant’Anna. Üslup açısından beni etkilediklerini söyleyemesem de başka açılardan etkiledikleri kesin. Brezilyalı yazarların dışında aklıma gelen isimlerse Çehov, Georges Bataille, Albert Camus, Yukio Mişima, Javier Marías, Cormac McCarthy ve David Foster Wallace"

Ergül Tosun

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