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- Daniel Susskind'ın Çalışılmayan Dünya kitabı
Daniel Susskind'ın Çalışılmayan Dünya kitabı
- Özel İçerik
- 09.04.2021 - 11:37
Bundan topu topu birkaç kuşak önce neredeyse tüm insanlar yoksulluk sınırında yaşıyordu. İnsanlığın en büyük derdi geçim sıkıntısıydı.
21’inci yüzyılda, bu defa maaşlı işler temeline dayanmayan yeni bir güvenlik çağı yaratmamız gerekiyor. Ve bunu yapmaya bugünden başlamamız gerekiyor.
BELİRSİZ GELECEK
Daha az işin olacağı bir dünyanın ortaya çıkmasının tam olarak ne kadar süreceğini bilemesek de, bu yolda olduğumuzun somut göstergeleri ortada. Eşitsizlik, güç ve anlam problemleri belirsiz bir gelecekte gizlenmiş problemler olmaktan çıktı.
Yaşanmaya, sorun yaratmaya, geleneksel kurumlarımızı ve yaşam tarzlarımızı sınamaya başladılar bile. Buna nasıl çözüm bulacağımız bize kalmış.
Sayfa: 344
MERAK UYANDIRICI KİTAP
"Merak uyandırıyor... Düşünmeye sevk ediyor... Geleceğin ekonomisi hakkında kafa yoran tüm başkan adaylarının mutlaka okuması gerek."
The New York Times Book Review
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com