Daniel Susskind'ın Çalışılmayan Dünya kitabı

Dr. Daniel Susskind teknolojinin, özellikle de yapay zekânın çalışma ve toplum üzerindeki etkisini araştırıyor.

Bundan topu topu birkaç kuşak önce neredeyse tüm insanlar yoksulluk sınırında yaşıyordu. İnsanlığın en büyük derdi geçim sıkıntısıydı.

21’inci yüzyılda, bu defa maaşlı işler temeline dayanmayan yeni bir güvenlik çağı yaratmamız gerekiyor. Ve bunu yapmaya bugünden başlamamız gerekiyor.

BELİRSİZ GELECEK

Daha az işin olacağı bir dünyanın ortaya çıkmasının tam olarak ne kadar süreceğini bilemesek de, bu yolda olduğumuzun somut göstergeleri ortada. Eşitsizlik, güç ve anlam problemleri belirsiz bir gelecekte gizlenmiş problemler olmaktan çıktı.

Yaşanmaya, sorun yaratmaya, geleneksel kurumlarımızı ve yaşam tarzlarımızı sınamaya başladılar bile. Buna nasıl çözüm bulacağımız bize kalmış.

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MERAK UYANDIRICI KİTAP

"Merak uyandırıyor... Düşünmeye sevk ediyor... Geleceğin ekonomisi hakkında kafa yoran tüm başkan adaylarının mutlaka okuması gerek."

The New York Times Book Review

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com