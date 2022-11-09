Dante'den lirik bir aşk ilanı: Yeni Hayat

Dante'nin 1283-1293 yılları arasında düzyazı ve şiir formunda kaleme aldığı çalışmalarını bir araya topladığı Yeni Hayat, klasik Avrupa edebiyatının temel metinlerinden biri.

Dante Alighieri daha ziyade edebiyat ve sanat dünyasına armağan ettiği İlahi Komedya'yla ve Beatrice'ye duyduğu dillere destan aşkıyla tanınır. Yeni Hayat'ta işte bu ölümsüz aşk dizelere dökülür.

Dante, Beatrice'yi ilk kez gördüğünde dokuz yaşındadır, on sekiz yaşındayken ise onu ikinci kez görecektir. Bu karşılaşma şairin ifadesiyle yeni bir hayatın başlangıcıdır aynı zamanda...

Aşkın tüm ruha hakim olması

"O dakikadan itibaren Aşk tüm ruhuma hakim oldu." Ne var ki şairin aşkı bu dünyada karşılık bulamaz, Beatrice'nin ölümüyle ise ruhani bir boyuta evrilir.

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Başyapıt niteliğinde

Sevdiği kadına İlahi Komedya'nın "Cennet" kitabında kavuşacak olan şairin gençlik yıllarında kaleme aldığı bu lirik aşk ilanı sonraki yıllarda yazacağı başyapıtının temelini oluşturur.