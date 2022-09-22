Dave Grohl’un çok satan kitabı: Hikayeci

Müzisyen ve yazar Dave Grohl’un geçtiğimiz yıl çok satan kitabı olan Hikayeci, artık Türkçede...

Tüm zamanların en iz bırakan müzisyenlerinden, Nirvana’nın bateristi, Foo Fighters’ın vokalisti Dave Grohl’un geçtiğimiz yıl uzun süre çoksatanlar listelerinin zirvesinde gezinen otobiyografik kitabı Hikayeci'yi çok seveceksiniz.

Dave Grohl'un Little Richard, Iggy Pop, AC/DC gibi kahramanlarıyla tanışmasından kızlarını büyütürken yaşadığı büyüleyici anlara ve bir aile babası olarak dünya turnelerine çıkmak gibi şöhretin farklı yüzlerine dair düşüncelerine uzanan bu kitap, sıradan anlardan oluşan sıra dışı bir hayatın fevkalade dürüst ve filtresiz bir portresi.





Kitaptan...

"Ben asla eşya biriktiren biri olmadım ama anıları biriktiririm. Gözlerim ve kulaklarım her gün bana hayatımdan anlık kareler yansıtıyorlar. Bu kitapta işte o anları elimden geldiğince kâğıda dökmeye çalıştım. Hayatımın her döneminden gelen bu anılar elbette müzik dolu ve kimi zaman yüksek sesli."

