Davranış bilimci Dr. John Demartini’nin Değerler Prensibi kitabı, kişisel gelişim ve hayatta dair yeni bir okuma sunuyor.

Nicole Kidman, Paris Hilton, Donal Trump, John Travolta, Sylvester Stallone, Julia Roberts, Brad Pitt gibi ünlülerin mentörü, yazar ve davranış bilimci Dr. John Demartini’nin Değerler Prensibi kitabı, sizlere yepyeni ufuklar açacak...

“Değerlerinizi belirlemeniz, ilham dolu bir kader yaşamanızın anahtarıdır.”

En çok değer verdiğiniz şey ne? Size ne ilham veriyor? Gerçek amacınızı buldunuz mu? Gerçekte kim olduğunuzu biliyor musunuz? Bu çetrefilli sorulara bir çırpıda yanıt verebilirsiniz ama yanıtların gerçekten de sizinle örtüştüğünden emin olamazsınız.

Kendi ruhumuzun gereksinimleri

Gerçek varoluşunuza hizmet etmediğiniz sürece ilham dolu ve tatmin edici bir hayatı ıskalarsınız… Bir nehirde yuvarlanan taşlar misali karmaşık bir hayatın gereksinimlerinde boğulursunuz, oysa size nefes aldıracak olan kendi ruhunuzun gereksinimleridir, dış dünyanın değil...

Değerler Prensibi

Peki, ne yapacağız? Dünyaca ünlü motivasyon konuşmacısı Dr. John Demartini Değerler Prensibi adlı kitabında tam olarak bu sorunun yanıtını veriyor.

Okurlarını değerlerini anlayıp bunları hedeflerine ulaşmak için kullanmaları noktasında cesaretlendirirken umutsuz bir hayatı heyecan dolu, harika bir hayata çevirmenin anahtarını sunuyor.

Hep hayalini kurduğunuz hayatı elde etmek için atabileceğiniz en önemli adım nedir? Muhtemelen bu sorunun para biriktirmeye başlamak, daha iyi bir işe girmek, ruh eşimi bulmak ya da evliliğimi düzeltmek gibi bir cevabı olduğunu düşünebilirsiniz.

Bu tür çözümler, geçici bir memnuniyet sağlayabilir ancak hiçbiri gerçek ve kalıcı bir doyum sağlayamaz ya da hayattaki eşsiz amacınıza ulaşmanıza yardımcı olamaz.

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Zengin ve manevi yaşam

Değerler Prensibi, size her anının ilham verici ve tatmin edici olduğu bir hayatı nasıl yaratabileceğinizi gösteriyor. İlk adım ise öncelikle en anlamlı gördüğünüz şeyleri, size göre hayattaki en önemli değerleri belirlemektir.

Kendi eşsiz değerlerinizi anladığınızda ve hayatınızı bu değerlere göre düzenlediğinizde, yaşamınızın her alanında doyuma ulaşabilir, sevgi dolu ilişkilerinizi derinleştirebilir, ilham verici bir kariyer yaratabilir, finansal bağımsızlık elde edebilir ve zengin bir manevi yaşama erişebilirsiniz.

Şaşırtıcı bir yolculuk

Dünyaca ünlü motivasyon konuşmacısı Dr. John Demartini, kitabında bu kez sizi şaşırtıcı bir yolculuğa çıkarıyor. Dr. Demartini on üç bölümlük anketiyle en değer verdiğiniz şeyleri belirlemenizi sağlıyor ve sizi şaşırtacak cevaplarla baş başa bırakıyor.

Bu kitabın her bölümü, hayatınızın her alanını gerçek değerlerinizle nasıl ilişkilendirebileceğinizi açıklıyor. Böylece baştan beri muktedir olduğunuz başarıya ulaşabilmenin sizin için biricik olan kişisel manifestosunu yazdırıyor.