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    Debbie Macomber’ın sıcacık anlatımıyla masalsı, sürprizli romanı: Yeni Yıl Dileği

    eni yıl romanlarının kraliçesi Debbie Macomber’ın sıcacık anlatımıyla okurları masalsı bir atmosfere davet eden bol sürprizli romanı Yeni Yıl Dileği'ni çok seveceksiniz.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 15:13
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    Debbie Macomber’ın sıcacık anlatımıyla masalsı, sürprizli romanı: Yeni Yıl Dileği

    Yeni Yıl Dileği’nde, stresli ve kalbi kırık Lindy’nin yeni yıl tatili için ailesinin yanına yaptığı yolculuk umudu, aşkı ve ikinci şansları da beraberinde getiriyor.

    Macomber’ın her zamanki duygu yüklü, eğlenceli, içten anlatımıyla ve sevgi dolu karakterleriyle yeni yıla dair umutları tazeleyen Yeni Yıl Dileği, içinizdeki yeni yıl coşkusunu harekete geçirecek…

    Kitapları onlarca dile çevrilen ve satış rekorları kıran New York Times çok satan yazarı Debbie Macomber imzalı Yeni Yıl Dileği, yeni okumalar yapmak isteyenler için iyi bir fırsat...

    Oldukça stresli bir iş hayatı ve fena halde kırılmış bir kalbi olan Lindy, yeni yıl tatilini ailesiyle birlikte geçirmek için çocukluğunun geçtiği şirin kasabaya doğru yola çıkmıştı.

    Ancak içinde yeni yıl neşesinden eser yoktu. Eve vardığında onu önce çatıdaki parlak ışıklar ve türlü yılbaşı süsleri, sonra da annesinin enfes kurabiyeleri karşıladı.

    Yeni yılda evde olmak…

    Debbie Macomber’ın sıcacık anlatımıyla masalsı, sürprizli romanı: Yeni Yıl Dileği #1

    Gelecekten umutlu olmak

    İhtiyacı olan tam da buydu. Gelecekten umutlu değildi belki ama annesinin şefkatiyle ve evin tanıdık huzuruyla sarıp sarmalanmıştı. Lindy’nin aşka ve arkadaşlığa dair yitip giden umudunu geri getirmek için annesinin ilginç bir fikri vardı.

    Debbie Macomber’ın sıcacık anlatımıyla masalsı, sürprizli romanı: Yeni Yıl Dileği #2

    Sıradışı bir yol

    Ona çocukken Noel Baba’ya yazdığı mektuplarla dolu bir kutu verdi. Lindy’nin çocukken dileklerinin gerçek olacağına dair büyük bir inançla yazdığı bu mektuplar, kendisiyle ilgili uzun yıllardır göz ardı ettiği gerçekleri beklenmedik bir biçimde fark etmesini sağlayacak, ona hayatını yoluna koymanın sıradışı bir yolunu gösterecekti.


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