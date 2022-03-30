Deepak Chopra ve Menas Kafatos'un kaleminden Kozmik Benliğin Keşfi

Hint asıllı Amerikalı hekim ve alternatif tıp uzmanı Deepak Chopra ile Fletcher Jones ödüllü fizik profesörü Menas Kafatos’un birlikte kaleme aldığı Evren Sensin – Kozmik Benliğin Keşfi...

Chopra ve Kafatos’un, gerçekliğin doğasını ve neyin mümkün olduğunu yeniden tanımladığı Evren Sensin, daha verimli, huzurlu ve başarılı bir yaşam sürmek için yeni olanaklar yaratan cevaplar sunuyor. Evren Sensin, kim olduğumuza ve en büyük potansiyelimize ulaşırken dünyayı nasıl daha iyi hâle getirebileceğimize dair cesur ve yeni bir anlayış ortaya koyuyor.

BÜYÜK PATLAMA

Büyük patlamadan önce ne vardı? Evren neden bu kadar mükemmel bir uyum içinde? Hayat ilk olarak nasıl başladı? Evren Sensin, bu tarz sorular için modern biliminsunabileceği en iyi yanıtları ve bu yanıtların neden tatmin edici olmadığını anlatıyor.

EVRENDE YENİ KEŞİFLER

Okurlar, yazarların yaratıcı sürecin nasıl çalıştığını ortaya koyma yöntemleri sayesindekendilerine dair tamamen farklı bir görüşe ulaşacak ve böylece, yanıtların herkesin kendideneyiminden geldiği bir evrende yeni keşiflerin yolu açılacak.

Evrenle ilgili çok fazla çözülmemiş bilmece ve cevaplanmamış soru var. İnsanlık tarihindeki iki büyük dünya görüşü olan bilim ve maneviyat, gerçek olanı keşfetmemiz, bu bilmeceleri çözmemiz ve cevapsız soruları yanıtlamamız için katkıda bulunuyor.

GERÇEKLİĞİN YARATICILARI

Deepak Chopra ve Menas Kafatos’a göre önümüzdeki çağda evren, insan yaşamınınkozmosta bir nokta olduğu şekliyle değil, tamamen bir “insan evreni” olarak yenidentanımlanacak.

Evren Sensin, isminden de anlaşılacağı üzere, her birimizin zaman veuzayın en geniş alanlarına uzanan gerçekliğin yaratıcıları olduğumuzu ifade ediyor.

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