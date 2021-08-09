Demet Tunçbilek'ın Kırgınlar kitabı

Yazar Demet Tunçbilek'ın Kırgınlar romanı, sürükleyici bir okuma deneyimi sunuyor.

Öğretmen olma hayalini gerçekleştirmeye çalışan Yasemin, kitaplar arasında sabahlarken üst komşusunun ona bir anahtar emanet etmesiyle farklı bir dünyanın kapısını aralar.

Hem başka birinin hayatını hem de kendi iç dünyasını keşfe çıkar. Kardeşi Ceren’le eskiden beri devam eden sorunlarıyla ve geçmişiyle hesaplaşır.

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SÜRÜKLEYİCİ BİR OKUMA SERÜVENİ

Ekonomik krizler, askeri darbeler, şaibeli sınavlarla dolu kişisel tarihimize Ankara’dan ışık tutan roman; çocukluk, komşuluk ve kardeşlik üzerine sürükleyici bir okuma serüveni sunuyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com