Petrol
113.04
-0.07%
Euro
18.2684
0.46%
Dolar
17.3319
0.04%
Altın
1.024
-0.05%
Borsa
2537
0.15%
Bitcoin
362.701
6.39%
BTXN Coin
8.38
11.88%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Denemekten sakınmayan bir yazarın ilk romanı: Kötü Tohumlar.

    Asım Eraydın'ın Kötü Tohumlar adlı romanı, okurlarla buluştu. Kötü Tohumlar, yazarın aynı zamanda ilk romanı olma özelliği taşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 17:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denemekten sakınmayan bir yazarın ilk romanı: Kötü Tohumlar.

    Asım Eraydın, postmodern edebiyatın tüm imkânlarından faydalanarak kaleme aldığı romanında kimlik, varoluş, boşluk, hiçlik, zihin ve hafıza gibi birçok meseleyi oyunun parçası hâline getiriyor; kendisini de üstkurmacanın merkezine yerleştiriyor.

    Romanın, bir roman yazmak isteyen ve işte yazıyor görünen– başkişisiyle birlikte okuru geçmişe yolculuğa dahil ederken, bu yolculuğun karanlık olacağının sinyallerini en başta veriyor.

    Denemekten sakınmayan bir yazarın ilk romanı: Kötü Tohumlar. #1

    Kitaptan...

    "Ben mi çok duygusaldım yoksa insan Euripides’in dediği gibi endişeden mi yaratılmıştı ya da başka bir bilgenin dediği gibi utançtan mı? Geriye dönünce tek tük seçilen mutlu anların bir anda geçip gitmesi; acının ve utancın zamanı da utandırırcasına yavaş yavaş akması, yıllar sonra gelip uykuyu kaçırması herkesin doğasında olan bir şey miydi? İnsan bu muydu? Yoksa sadece benim gibi zayıf insanlar mı böyle hissediyordu?”

     


    İlginizi Çekebilir

    Filenin Sultanları son maçında Güney Kore'yi yendi
    Voleybol

    Filenin Sultanları son maçında Güney Kore'yi yendi

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    2024 anketi: Biden ve Trump istenmiyor
    Dünya

    2024 anketi: Biden ve Trump istenmiyor

    Görüş Bildir