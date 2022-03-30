Deniz Türkali: Kazuo Ishiguro çok aydınlık bir yazar

Ben Okurum'un yeni bölümünün odağına; Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Japon asıllı İngiliz yazar Kazuo Ishiguro'nun kitabı var. OPrograma konuk olan Türkali; "Kazuo Ishiguro çok aydınlık bir yazar" dedi.

Deniz Yücel Başarır’ın konuğu olan başarılı oyuncu Deniz Türkali "Ishiguro çok aydınlık bir yazar. Ne kadar ağır dertleri anlatırsa anlatsın insan türüne bakıp o kadar aydınlık olabilmek gerçekten çok önemli bir şey. Ve bütün sorunları görerek..."

Türkali, "Benim için bir aşk hikâyesi,” dediği Klara ve Güneş içinse “Romandan bana kalan, umut oldu. İyiliğe, aşka inanç…" yorumunu yapıyor. Başarır ve Türkali’nin romandan yola çıkan sohbeti yapay zekâ, çevre kirliliği, ırkçılık gibi birçok farklı konuya uzanıyor.

Sohbetle bilgiyi buluşturan podcast serisi Ben Okurum'un yeni bölümü, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Japon asıllı İngiliz yazar Kazuo Ishiguro’ya ve onun 2021 yılında yayımlanan son romanı Klara ve Güneş’e odaklanıyor.

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KLARA VE GÜNEŞ

Deniz Yüce Başarır, bölüm konuğu sinema ve tiyatro oyuncusu Deniz Türkali ile sadece Ishiguro ve roman hakkında sohbet etmekle kalmıyor; romanın robot karakteri Klara’dan yola çıkarak günümüzdeki teknolojik gelişmelerin dünyamızı ne yönde değiştirebileceğine dair, yapay zeka, gen mühendisliği, çevre kirliliği, ırkçılık gibi konuların da yer aldığı derin bir söyleşiye imza atıyor. Başarır’ın Klara ve Güneş’ten seçtiği ve seslendirdiği bölümler de sohbete ayrı bir renk katıyor.

Deniz Yücel Başarır

"DAHİCE..."

Kazuo Ishiguro okumak beni mutlu eden, heyecanlandıran bir serüven, diyen Deniz Türkali, yazarın son romanı için "Klara ve Güneş bir sürü sorun anlatıyor. Çevre kirliliğinden hastalığa, hastalıktan insan ilişkilerinin çıkmazına, ötekileştirmeye, terk edilmeye ve etmeye, hayatın içinden birçok mesele anlatıyor. O meselelerin varlığını bize anlatıyor. O meseleleri ne çok fazla takip ediyor, ne çözüm öneriyor; hiç slogan atmıyor, ukalaca formüller üretmiyor ama çok daha işe yarar bir şekilde bu meselelerden söz ediyor. Sadece bir anlatımın içinde bu meselelere yer veriyor, bu beni çok heyecanlandıran bir şey. Dahice bir şey bence."





Kazuo Ishiguro

ENDER BULUNAN BİR VİCDAN

İyiliğin ve vicdanın hâlâ var olduğuna inandığını söyleyen Türkali, "Robotlar insana dair her şeye sahip olabiliyorlar. Belki de robotlar kendi donanımlarıyla kendilerini gerçekleştirseler, yani insanlar yapıyor olmasa onları, belki daha iyi bir dünya umabiliriz. Klara’ya baktığın zaman, çok ender bulunan vicdan var Klara’da" diyor.