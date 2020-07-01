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    Denizcilik sevgisi temalı: Deniz Kokan Öyküler

    Denizciliğe gönül vermiş Gizem Kodak ve Ömer Asmalı imzası taşıyan ‘Deniz Kokan Öyküler’, ülkemizde deniz ve denizcilik sevgisini artırmayı amaçlıyor…
    • Özel İçerik
    • 01.07.2020 - 16:00
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    Denizcilik sevgisi temalı: Deniz Kokan Öyküler #1

    Bugün 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı! ‘Deniz Kokan Öyküler’den bahsetmek istiyorum. İki denizcinin kaleminden çıkmış bu öyküler. Gizem Kodak, yüksek lisansını Deniz Politikası alanında yapmış ve çocukluk hayallerini süsleyen denizcilik tutkusu için tekrar üniversite sınavına girerek Güverte Bölümü’nü okumuş. Yazarlığı ise lise sıralarından geliyor. İlk kitabı ‘Belki Başka Bir Rüyada’yı 2016’da yayımlamış. İklim ve Deniz Bilimleri alanında doktora eğitimini sürdüren Kodak, şimdi denizcilik tutkusu için öyküler yazıyor…

    Denizcilik sevgisi temalı: Deniz Kokan Öyküler #2

    (Ömer Asmalı)

    Ömer Asmalı ise, uzunyol kaptanı, kılavuz kaptan, ayrıca Gemi Trafik Operatörlüğü ve Denizcilik Okulları Denetçisi. Liseden lisans derslerine kadar denizcilik alanında eğitimler vermiş. Geçtiğimiz yıl da ülkemizde bir ilk olan ‘Gemi Kurtarma ve Kriz Yönetimi’ adlı kitabı yayımlanmış. Şimdi ise, Gizem Kodak ile birlikte kaleme aldıkları ‘Deniz Kokan Hikâyeler’ ile raflarda…

    Denizcilik sevgisi temalı: Deniz Kokan Öyküler #3

    (Gizem Kodak)

    DENİZ KOKAN ÖYKÜLER

    Bu kitabın yazılma amacı ülkemizde deniz ve denizcilik sevgisini arttırmak. Yüksek Denizcilik Okulu sıralarından başlayarak dünyaya açılan, bambaşka köşelerine uzanan macera dolu hikâyeleri anlatıyor iki deniz tutkunu. Okura, Türk Ticaret Denizciliği gemi hayatı hakkında bilgilenirken, kahkaha dolu mavi öykülerin içinde derin kulaçlar attırıyor…

    Denizcilik sevgisi temalı: Deniz Kokan Öyküler #4

    Deniz Kokan Öyküler

    Gizem Kodak, Ömer Asmalı

    KDY Yay.

    S.: 114

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    *

    Damla Karakuş

    [email protected]

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