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- Denizcilik sevgisi temalı: Deniz Kokan Öyküler
Denizcilik sevgisi temalı: Deniz Kokan Öyküler
- Özel İçerik
- 01.07.2020 - 16:00
Bugün 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı! ‘Deniz Kokan Öyküler’den bahsetmek istiyorum. İki denizcinin kaleminden çıkmış bu öyküler. Gizem Kodak, yüksek lisansını Deniz Politikası alanında yapmış ve çocukluk hayallerini süsleyen denizcilik tutkusu için tekrar üniversite sınavına girerek Güverte Bölümü’nü okumuş. Yazarlığı ise lise sıralarından geliyor. İlk kitabı ‘Belki Başka Bir Rüyada’yı 2016’da yayımlamış. İklim ve Deniz Bilimleri alanında doktora eğitimini sürdüren Kodak, şimdi denizcilik tutkusu için öyküler yazıyor…
(Ömer Asmalı)
Ömer Asmalı ise, uzunyol kaptanı, kılavuz kaptan, ayrıca Gemi Trafik Operatörlüğü ve Denizcilik Okulları Denetçisi. Liseden lisans derslerine kadar denizcilik alanında eğitimler vermiş. Geçtiğimiz yıl da ülkemizde bir ilk olan ‘Gemi Kurtarma ve Kriz Yönetimi’ adlı kitabı yayımlanmış. Şimdi ise, Gizem Kodak ile birlikte kaleme aldıkları ‘Deniz Kokan Hikâyeler’ ile raflarda…
(Gizem Kodak)
DENİZ KOKAN ÖYKÜLER
Bu kitabın yazılma amacı ülkemizde deniz ve denizcilik sevgisini arttırmak. Yüksek Denizcilik Okulu sıralarından başlayarak dünyaya açılan, bambaşka köşelerine uzanan macera dolu hikâyeleri anlatıyor iki deniz tutkunu. Okura, Türk Ticaret Denizciliği gemi hayatı hakkında bilgilenirken, kahkaha dolu mavi öykülerin içinde derin kulaçlar attırıyor…
Deniz Kokan Öyküler
Gizem Kodak, Ömer Asmalı
KDY Yay.
S.: 114
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Damla Karakuş
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