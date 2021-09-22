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    Denizkızı macerası devam ediyor

    Coral Ripley’in kaleme aldığı, Deniz Muhafızları serisinin devam kitabında macera tüm hızıyla devam ediyor. Deniz Muhafızları 3: Mercan Resifi Tehlikede, raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.
    • Özel Haber
    • 22.09.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 11:26
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    Denizkızı macerası devam ediyor

    Coral Ripley’in deniz yaşamını ve çeşitliliğini korumak üzere kaleme aldığı bilinçlendirici serisi Deniz Muhafızları ile denizkızı macerası tüm hızıyla devam ediyor. Serinin üçüncü kitabı Deniz Muhafızları 3: Mercan Resifi Tehlikede, Hep Kitap etiketiyle çocuk okurlarla buluşuyor.

    7 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN

    7 yaş ve üstü çocuklara hitap eden sevilen serinin yeni kitabında, mercan resifinde yaşayan denizkızlarının, tropikal yetenek yarışmasını mahvetmek üzere olan kötü kalpli Effluvia’yı durdurmak için Deniz Muhafızları’nın yardımına ihtiyacı vardır.

    Emily, Grace ve Layla korkunç köpekbalığına yem olmadan, sihirli inciyi bulup gösteriyi kurtarabilecekler mi?

    Denizkızı macerası devam ediyor #1

    24 EYLÜL'DE RAFLARDA

    Denizkızlarının düzenlediği tropikal yetenek yarışmasını kurtarırken risk altındaki mercan resiflerine de dikkat çeken Deniz Muhafızları 3: Mercan Resifi Tehlikede, hep kitap logosuyla 24 Eylül tarihinde raflarda yerini alacak.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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