Depremzedelere ücretsiz Kendi Kendine Yardım kitabı Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, deprem felaketine uğramış ve bu acının parçası olmuş kişilere ücretsiz ulaştırılması amaçlanan bir kendi kendine yardım kitabı hazırladı.

Haber Merkezi

Deprem gibi çok boyutlu bir felaketin ardından halkın ruh sağlığı en az fizik sağlığı kadar olumsuz etkileniyor. Ne var ki “sağlıklı olmak” tanımı içinde yer alan “ruh sağlığı” boyutu çoğu kez geri planda kalıyor.

Bu kitap, deprem felaketine uğrayan bireylerin iyileşme sürecindeki ilk ve en önemli aşamalardan biri olarak bu gibi ağır travmalardan sonra ortaya çıkan tepkilerin iyi anlaşılmasının sağlanmasını amaçlıyor.

Kitapta ülkemizin daha önce yaşadığı deprem felaketlerinden çıkarılan dersler doğrultusunda insanların bu olaylar karşısında verdiği tepkiler izlenip bu tepkileri anlayarak kişilerin kendi kendine yardım edebilecekleri bir kaynak oluşturmak amaçlanıyor.

Bu kitap yaşanılan felaket ile ilgili olarak ortaya çıkan psikolojik tepkilerin daha iyi anlaşılmasında ve iyileşme sürecinde tüm okurlara katkı sağlayacak.

Ücretsiz dağıtılacak

Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur’un yazdığı Deprem Sonrası Ortaya Çıkan Psikolojik Tepkileri Anlamak ve Yönetmekte Kendi Kendine Yardım Kitabı, sivil toplum kuruluşları ve isteyen diğer tüm kurumlar aracılığıyla deprem felaketinden olumsuz etkilenen bireylere ücretsiz ulaştırılacak.

Geçmişle ilgili belleğini yitiren bir toplum, tehlikeli bir geleceğin mimarı olur. İnsan her ne kadar acıdan kaçınma amacıyla unutmayı tercih etse de, toplumlar acıdan öğrenebilmek için hatırlamaya ve hiç unutmamaya devam etmek zorundadır.

Geleceğe anlamlı miras

Son olarak yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli ve birçok yöreyi etkileyen deprem felaketi ve daha önce yaşanmış çeşitli depremlerin derin ve sarsıcı acılarını deneyimlemiş olan Türkiye bir deprem ülkesidir ve yaşanmış felaketlerden edindiği farkındalıkla tüm bu acılardan öğrenilmesi gereken dersleri alarak geleceğe anlamlı bir miras bırakabilmelidir.

Deprem felaketine uğrayan bireylerin ruhsal sağlıklarının ve işlevselliklerinin korunması ancak deprem sonrasında ortaya çıkan psikolojik tepkilerin daha iyi anlaşılması ve daha iyi yönetilmesiyle mümkün olabilir.

Deprem gibi ağır bir travmayı izleyen dönemde birtakım psikolojik tepkilerin ortaya çıkması aynı belirtilerin ortaya çıkmamasından daha normal kabul edilir. Unutmayın ki siz anormal değilsiniz, yaşadığınız olay anormaldir ve ortaya çıkan tepkiler en azından başlangıçta anormal bir olaya verilen normal tepkilerdir.

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Ortak kader...

Bu kitap gerekirse almanızda yarar olan profesyonel desteğin bir alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Profesyonel desteğe ulaşamayanlara da rehber olabilmek amacıyla yazılmıştır. Acıyı azaltma ya da dindirme yönünde çaba göstermek, onurlu ve anlamlı bir yaşam sürdürebilmenin temel ilkelerindendir. Unutulmaması gereken en önemli konu ise yaşanan acı deneyimleri yalnızca ortak kader ya da kötü talih diyerek geçiştirmemeyi öğrenebilmektir.