Desmond Elliott'tan ölüme ve hayata dair bir panorama: Muhteşem Bedenlerimizin Coğrafyası

Muhteşem Bedenlerimizin Coğrafyası’yla 2022 Booker Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen Desmond Elliott, aşka, edebiyata ve ölüme dair bir panorama sunuyor.

Her şey bir kaza ile başlar. Lia, kaza sonucu hastaneye kaldırılınca çoktandır mücadele ettiği kanserin tüm vücuduna yayıldığını öğrenir. Lia, bunun üzerine geçmişiyle bugününü dengelemeye; kızı ve kocasının yanında olmaya çalışır. Ailedeki herkes bu gerçeği kabullenmiş, tüm hayatını buna göre düzenlemiştir; ancak kanser, herkesi farklı etkiler.

Karısına her konuda destek olmaya çalışan eşi Harry, solan evliliklerinde kendini kaybolmuş gibi hissetmeye başlar.

Öte yandan kızı Iris, kanser gerçeğini yaşamının bir parçası olarak görse de annesinin öleceğini bir türlü kabul etmek istemez. Sona yaklaştıkça Lia en baştan başlamak ister, bunun için de geçmişine döner.

Gençlik günleri

Gençlik günleri, aşırı muhafazakâr annesi, papaz babası, Tanrı’yla ilişkisi, geçmiş aşkları ve arkadaşları bütün bu mozaiğin içinde yerini alır. Kedisi ve geçmişiyle yüzleştiği bu süreç boyunca kanser ve tedavisi, vücudun tepkileri, en çok da annelik ve beden üzerindeki etkisine dair sayısız şey öğrenir.

Her geçen gün nafile bir çabayla birbirine yaklaşmaya çalışan aile, gerçekte bunun tam aksinin yaşandığının farkındadır. Ve hayat her zaman olduğu gibi kaldığı yerden devam eder.

Ölüme ve aşka dair bir bakış

Muhteşem Bedenlerimizin Coğrafyası’yla 2022 Booker Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen ve Desmond Elliott - Erken Başarı Ödülü’ne layık görülen Maddie Mortimer hayata, ölüme ve aşka edebiyatın en gerçek yerinden orijinal bir bakış sunuyor.

Kitap için ne dediler

“Bu teknik açıdan göz kamaştırıcı bir ilk roman... Mortimer, Jon McGregor ile aynı saadete sahip, ve büyülü bir düzyazı stilini neredeyse yakacak kadar keskin birgörüntüyle birleştirecek güce... Görebildiklerimizin sınırlarını zorlamak için cüretkârbir şekilde roman biçimini kullanıyor."

The Post

"Tamamen yürek burkucu ama bir o kadar da içten olan Maddie Mortimer’ın şaşırtıcı romanı, bir kadının vücudunda senfonik bir yolculuk: Arzunun, bağışlayıcılığın ve hepimizin içindeki karanlığın vahşi ve lirik bir kutlaması."

LitHub

"Hem çok coşkulu hem de bir o kadar mahrem, Muhteşem Bedenlerimizin Coğrafyası, kaçınılmaz olana doğru hızla akan bir hayatın karmaşık bir portresi. Olağanüstü bir ilk roman."

Kiran Millwood Hargrave

"Işıl ışıl bir dille yazılmış özgün ve akılda kalıcı bir roman. Okumayı bitirdikten sonra karakterler uzun süre benimleydi."

Sarah Moss

"Huzursuz edecek kadar etkileyici... Bu sesin kaprisliliği son derece içten, sinir bozucu ve gerçekten de tuhaf. İddialı... Muhteşem Bedenlerimizin Coğrafyası kendi kurallarını koyuyor.”

The Guardian