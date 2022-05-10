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    Devrim Alkış'ın Sene 84 romanı

    Yazar Devrim Alkış'ın yeni romanı olan Sene 84, yeni okumalar yapmak isteyenler için öneri niteliğinde.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 11:06
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    Devrim Alkış'ın Sene 84 romanı

    Beş arkadaşın hayatını değiştiren bir sır, şişede durmayan hatıralar, fikrini arayan bir doktora tezi, dikiş tutmayan bir şimdiki zaman, kahramanlara boş vermiş bir gelecek...

    Ve çok uzaklarda bir yerde, bütün kaygılardan azade parıldayıp duran, giderek afili bir masala dönüşen geçmiş...

    Viyana’nın küf kokulu kütüphanelerindeki nafile mesaisine ara verip eski sevgilisinin düğününe katılmak üzere İstanbul’a dönen genç bir adamın on günlük macerasının romanı bu: Ayrılan yollar, biten aşklar ve yarınlar ­belirsizleştikçe kusursuz kontrastıyla gözümüzü alan o eski günler...

    Tarih bitince

    Bugünün gerçeğine etkileyici bir dikkatle eğilen ve zamanın ruhunu incelikle okuyan Devrim Alkış, hepimizin iç sesinden yankılar taşıyan cesur bir dille, tarih bitince başlayan döneme, dayanağını yitiren dünyaya bakıyor.

    Devrim Alkış ın Sene 84 romanı #1

    Sayfa: 220

    Hikayesini kaybetmiş insan

    Hikayesini kaybetmiş insanın tarihin istenmeyen tüyleriyle imtihanına... Geleceğin umudunu, geçmişi iyimser bir mite dönüştürererek derlemeye çalı­şan zamane insanının fotoğrafını çekiyor Sene 84: Gülümseyin, Gripin kadını size bakıyor...


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