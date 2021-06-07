Devrim Yakut kitabını seslendirdi

Sevilen oyyuncu Devrim Yakut, geçtiğimiz aylarda yayınlanan kitabı Aklımın Aynalı Çarşısı'nı okurları için seslendirdi.

Rol aldığı filmler ve dizilerle izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Devrim Yakut, bu kez yeni bir yolculuğa çıktı. Geçtiğimiz aylarda okurlarıyla buluşan ve kısa sürede 3. Baskıya ulaşan öykü kitabı Aklımın Aynalı Çarşısı’nı Storytel dinleyicileri için seslendirdi.

Her bir karaktere sesinden bir parça veren Yakut’un naif üslubuyla nostaljik bir yolculuğa çıkmaya hazır olun.

14 ÖYKÜDEN OLUŞAN KİTAP

14 öyküden oluşan kitaptaki karakterleri acılarından ve sevinçlerinden tanıyıp uzun zamandır görüşmediğiniz eski bir dostunuzla sohbet ediyormuş gibi hissedeceksiniz.