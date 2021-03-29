Devrim Yakut’tan sıradan hayatların sıra dışı hikayeleri: Aklımın Aynalı Çarşısı

Sevilen oyuncu Devrim Yakut'un ilk öykü kitabı Aklımın Aynalı Çarşısı, Küsurat Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı!

Hepimizin hayatını değiştiren Covid19 pandemisi nedeniyle evlere kapandığımız dönemde kaleme alınan Aklımın Aynalı Çarşısı’nda 14 bağımsız öykü yer alıyor.

Kök saldıklarımızla vazgeçtiklerimizin bir arada olduğu bir kurgunun içinde koca koca ömürlere eşlik edip sonunda yine kendi içinizde dinleneceksiniz.

HAYATIN İÇİNDEN HİKAYELER

Oyuncu ve yazar Devrim Yakut’un gündelik hayatın içindeki o sıradan, bir o kadar da sıradışı hikâyeleri bir koleksiyoner titizliğiyle topladığı kitabı Aklımın Aynalı Çarşısı ile birer köşesinden iliştiğiniz tüm hayatlara temas ettiğinizi hissedecek, dingin bir üslupla kaleme alınmış bu hikayelerde kendi akislerinize rastlayacaksınız.





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Sayfa: 190

GÜN YÜZÜNE ÇIKAN ANILAR

Hayatının raflarında gezinirken rastladıklarını, heybesinde topladıklarını kalemiyle ete kemiğe bürüyen Devrim Yakut, aklının aynalı çarşısındaki anılarını gün yüzüne çıkararak okurlarına şöyle sesleniyor..





Oyuncu yazar Devrim Yakut

"HAYATIN TATLI HİKAYESİ"

"Birazdan ömrü sahnelerde, setlerde geçtiği için en büyük hayalini gerçekleştirmeye bir türlü vakit bulamamış bir oyuncunun tabiri caizse ‘dünyanın durmak zorunda kaldığı bir zamanda’ gerçekleşmiş hayaline ortak olacaksınız. Elinizdeki kitap 24 Mart 2020-27 Mayıs 2020 tarihleri arasında ortaya çıktı. Hayatı rafa kaldırmak yerine raftakilere bakarken... Yazmayı tutkuyla isteyip zamansızlıktan kalemi eline alamayan birine hayatın tatlı bir hediyesi…"

"AKLIMIN AYNALI ÇARŞISI'NA HOŞ GELDİNİZ"

"Hayatıma giren, seven, anlatan, dinleyen, giden, ihanet eden, yalan söyleyen, nefret eden, mucizeleriyle gönendiren, kandıran, engelleyen, yol açan, sarıp sarmalayan, iyileştiren, öğreten, gösteren, kılavuz olan, ayna olan herkes… Aklımın Aynalı Çarşısı sizlersiniz. Bin teşekkür hepinize. * Ve çok değerli okur, Aklımın Aynalı Çarşısı’na hoş geldiniz. İyi gezmeler. İyi ki varsınız."

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



