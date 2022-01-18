Didem Abidin ve Selahaddin Abidin'den Coşkun Sabah kitabı

Türk müzik tarihinin kırılma noktalarından birinin başrolü olan Coşkun Sabah’ın biyografisi, Anılar (Şimdi Gözümde Canlandılar) adıyla kitaplaştırıldı.

Küçük yaştan itibaren gönül verdiği uduyla milyonların sevgisini kazanan Coşkun Sabah’ın üzüntü ve sevinçlerle dolu görkemli sanat hayatı, Didem Abidin ve Selahaddin Abidin’in kaleminden okurlarla buluşuyor. Türk müzik tarihinin kırılma noktalarından birinin başrolü olan Coşkun Sabah’ın biyografisi, aynı zamanda bir dönemin panoramasını sunuyor.

Anadolu’nun müziği ve doğduğu toprakların nağmeleriyle yetişip daha küçük yaştanitibaren uda gönül veren Coşkun Sabah, "Yapamazsın!" diyenlere inat, klasik bir Türkmüziği çalgısıyla tek başına sahne almaya başladığında, sadece kendi hayathikâyesinin değil, Türkiye’nin müzik tarihinin de kırılma noktalarından birininbaşrollerinden oldu.

ALBÜMLERİ SATIŞ REKORLARI KIRDI

Albümleri satış rekorları kıran, konserleri tıklım tıklım dolan, udunun tellerinde halkınnabzını tutan, sazının virtüözü Coşkun Sabah’ın hiç de kolaylıkla katetmediği yaşamyolunun satır araları üzüntüler, sevinçler ve görkemli sanat hayatı, Didem Abidin ve Selahaddin Abidin’in kaleminden Anılar Şimdi Gözümde Canlandılar’da okurla buluşuyor.