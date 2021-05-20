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    Dijital bağımlılığa karşı kitap okuyun formülü

    İnternetin ve dijital yayınların yaygınlaşmasıyla birlikte, çocuklar da bilgisayar oyunlarının bağımlısı oldular. Bunun yerine anne babaların çocuklarına kitap okuma sevgisi kazandırmalılar.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2021 - 09:27
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    Dijital bağımlılığa karşı kitap okuyun formülü

    Son dönemde dijital tüketim alışkanlıklarının geldiği boyut iş dünyasının iştahını kabartırken bilim insanları sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum yapısı için uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

    Bilgi ve iletişim teknolojileri hayatımızı kolaylaştırırken fazla kullanımı çeşitli sorunları beraberinde getiriyor.

    Tüm dünya COVID-19 ile birlikte pandemi kısıtlamaları altında. Hastalık korkusu, karantina, sosyal mesafe, sürecin belirsizliği, iktisadi sorunlar sonucu ortaya çıkan yalnızlık hâli insanları daha kaygılı hale getirdi ve bilgi ve iletişim teknolojileri stresten kaçmanın bir yolu oldu.

    DİJİTAL BAĞIMLILIK TEHLİKESİ

    Burada dijital bağımlılık tehlikesi söz konusu. Sağlıklı davranışlar önce alışkanlıklara sonra da bağımlılık yaratan kalıplara dönüşebilir. Pandemiyle birlikte dijital bağımlılık gösterenlerin sayısında önemli artış olduğuna dikkat çekiyor.

    Dijital bağımlılığa karşı kitap okuyun formülü #1

    KİTABIN ÖNEMİ

    Uzmanla bu süreçte anne - babaları sık sık uyarıyor. O da çocukların dijital bağımlılık yerine, onları kitap okumaya yönlendirmek. Bu sayede çocuk hem kitap hem de dijital meteryallar arasında denge sağlamış olacak.

    Dijital bağımlılığa karşı kitap okuyun formülü #2

    GELİŞEN HAYAL GÜCÜ

    Kitap okuyan çocuk, kitap kahramanlarıyla kendini özdeşleştirebilir ve derin hayaller kurabilir. Hayal dünyası gelişen çocuk, ondan sonraki hayatını da kitap okumak üstüne inşa edecektir.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

     

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