Gelişen dijital çağda kitap okumaya yeterince zaman ayırmadığımız bir gerçek. Ama buna rağmen hala sıkı sıkı kitap okuyanlar da çoğunlukta.

Dijital medya çağında kitap okumak mantıklı mı? Dizi izleyip internette vakit geçirebilecekken neden roman okuyalım?

Okumak bize ne kazandırır?

Çok şey kazandıracağı aşikar. Fakat günden güne Türkiye'de ve dünyada dijital çağ dediğimiz yeni bir medya oluşmaya başladı. Biz buna yeni medya diyoruz. Yani sosyal medya..

KİTAP OKUMAYA 1 DAKİKA...

Dijital medyanın bu kadar gelişmesi beraberinde kitap okumadaki oranı da düşürüyor. Yapılan bir araştırmaya göre; internette en çok zaman geçiren ülkelerin başında geliyoruz. Buna rağmen günde bir dakika kitap okumaya ayırıyoruz.

BEYNİN TEMBELLEŞMESİ

Yapılan bu araştırma sonucunda sürekli internetle içli dışlı olan özellikle yeni kuşak dediğimiz Z kuşağında beyin tembellşmesi söz konusu. Ama gelişen bilgi ve teknoloji çağına rağmen ciddi oranda kitap okuyan bir kesim de var.

Haklarını teslim edelim.

NE YAPILMALI

Güçlü bir okuma kültürünün yaratılması için okulların, öğretmenlerin, yerel kütüphanelerin ve tabii ki ailelerin iş birliği içinde çalışabilmeleri; çağa ve çocukların beklentilerine uygun yaratıcı proje ve etkinliklerle okuma kültürünü benimsetmeleri önemli.





İYİ BİR OKUR OLMAK

Okul ve öğretmenler, bu projelerin fikir liderleri olarak belki de en önemli role sahip. Ancak okullar ne kadar yol gösterirse göstersin okuma alışkanlığı evde kazanılır. Okuma alışkanlığı ebeveyn tarafından desteklenmemiş, evdeki günlük rutinin bir parçası olamamış ise çocuğunuzun iyi bir okur olması oldukça zordur.