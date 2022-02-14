2011 Cemal Süreya Başarı Ödülü sahibi Nazé Nejla Yerlikaya, verdiği söyleşide gelişen dijital çağda kitapların bundan ayrı düşünülemez olduğunu söyledi.

Günah Çalılıkları adlı şiir kitabıyla 2011 Cemal Süreya Başarı Ödülü sahibi Nazé Nejla Yerlikaya, kitaba ve şiire dair konuştu.

Yerlikaya; "Kitaba dokunmak, kokusunu hissetmek birçok okur tarafından tercih edilen bir durum olsa da bu, dijital kitapların hayatımızda olmasına engel bir durum değil. Dijital kitaplar gelecekte basılı kitabın yerini alır mı bilmem ancak dijitalleşen bir dünyada kitapların bu süreçten uzak kalması düşünülemez."

İşte Yerlika'nın açıklamaları...

Henüz okumayanlara kitabınızdan söz etmek ister misiniz, onları neler bekliyor?

"Günah Çalılıkları, hakikat arayışı içerisine girmiş, varoluş problemleriyle hemhal olan bir kadının hikâyesini işleyen şiirlerden oluşuyor. Gündelik sıkıntıların değil ruhun derinliklerine işleyen, derinlerde kendisiyle karşılaşmayı uman bir kadının acılarına tanıklık edecek olan okur için bu şiirler bence fazlasıyla karanlık. Ancak karanlığın içinde ilerlemeden aydınlığa varmanın güç olduğuna inanıyor ve bu şiirlerle okura aydınlığa doğru giden bir yolun varlığını açmaya çalışıyorum."





Kitabınızın yayımlanma süreci nasıl gerçekleşti? Kitap Cumhuriyeti ekibi hakkındaki düşünceleriniz, eksik bulduğunuz konular, önerileriniz…

"Sevgili Emrah Polat’ın Edebiyat Haber yolculuğunu başından beridir takip ederim. Birçok yazım Edebiyat Haber’de yayımlandı. Kitap Cumhuriyeti oluşumundan haberdar olduğumda aklıma ilk gelen şey Günah Çalılıkları kitabımı Emrah Polat’a emanet edebileceğim yönündeydi. Bir sohbetimizde Sevgili Emrah Polat, kitabımı yayımlayabileceğini söylediğinde çok mutlu olmuştum. Yayın kurulunda da çok değerli isimlerin olması ve bu işi ciddiye almaları beni çok etkiledi. Gönül rahatlığıyla kitabımı Kitap Cumhuriyeti etiketiyle çıkarmış olmanın mutluluğunu yaşadığımı söyleyebilirim."





Yazma rutininizden söz eder misiniz biraz?

"Her yerde yazabilen biri değilim. Mutlaka odamda yazarım ve sessiz saatlerin gelmesini beklerim. Bu da zaten gece yarılarına denk gelir. Aylarca kalem oynatamadığım olurken bazen de günlerce yazdığım olur."



