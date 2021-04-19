Dinleyen gözler için serginin kitabı yayınlandı

Melih Fereli'nin küratörlüğünde Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan Dinleyen Gözler İçin başlıklı grup sergisi, çoğu müzikle güçlü bir bağ kuran 23 yapıtı bir araya getiriyor.

John Cage’in mutlak bir sessizliğin imkânsızlığına odaklanan önermesinin izinden giden sergiye, Arter Yayınları aracılığıyla okurlarla buluşan bir kitap da eşlik ediyor.

Sergiyle aynı başlığı taşıyan kitapta Melih Fereli’nin, Gordon Mumma’nın, Hasan Cem Çal ile Furkan Keçeli’nin yazılarıyla birlikte John Cage’in kısa öykülerinden bir seçki yer alıyor.

YAPITLARDAN YÜKSELEN SESLER

Arter’in Sesli Dizi serisi kapsamında düzenlenen üçüncü sergisi Dinleyen Gözler İçin, ziyaretçileri galeri alanına hâkim olan sessizliğin içinde yapıtlardan yükselen sesleri keşfetmeye ve hayal etmeye davet ediyor.

2022'YE KADAR ZİYARET EDİLEBİLİR

Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan Dinleyen Gözler İçin başlıklı grup sergisi, 2 Ocak 2022’ye kadar ziyaret edilebiliyor.

GÖRME BİMLERİNDE FARKLILAŞMA

Dinleyen Gözler İçin, duyu sistemimize içkin yaratıcı ve imgesel güçleri keşfetmemize engel olan sis perdesini aralayarak bizi dinleme ve görme biçimlerimizi farklılaştırmaya teşvik ediyor.