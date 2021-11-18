Dino Buzatti'nin modernist edebiyata katkı sunduğu romanı: Tatar Çölü

İtalyan edebiyatının köşe taşlarından Dino Buzzati’nin ilk romanı olan Tatar Çölü, modernist edebiyata yapılmış en önemli katkılardan biri.

İtalyan yazar Dino Buzatti'nin en önemli romanı sayılan Tatar Çölü, yazarın modernist edebiyata sunduğu bir hediyedir bir bakımdan. Yayınladığında çok sevilen ve okunan Tatar Çölü romanını hatırlatmakta yarar görüyoruz.

Genç teğmen Giovanni Drogo, ilk görev yeri olarak Tatar Çölü’ndeki Bastiani Kalesi’ne tayin edilir.

Uzun boylu kalmak istemediği bu sınır bölgesinde geçirdiği seneler ona, vaktiyle gözünde büyüttüğü zafer tutkusunun kofluğunu ve askerlik hayatının monotonluğunu öğretir.

"YAŞAM BOYUNCA BELENEN AN"

"Yaşamı boyunca beklediği an" bir türlü gelmez. Zamanla "sesi, ihtiyar sesine dönüşür", "bakışları çok yaşlı bir adamın bakışları gibi sarımtırak ve camdan bir görünüş alır". Varoluşun anlamsızlığı, boylu boyunca serilir önüne.





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GÜNDELİK HAYATIN DURAĞAN RİTMİ

Gündelik hayatın durağan ritmi, alışkanlıkların uyuşturucu etkisi ruhunun derinliklerine işlerken Tatar Çölü’nün, sadece kendisinin değil aynı zamanda insanlığın sınır bölgesi olduğunu anlar.

Edebiyatta Beckett, Camus ve Kafka’nın başlattığı varoluşsal sorgulamaya karmaşık bir boyut katan, zengin bir anlatı Tatar Çölü.