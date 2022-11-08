Dipti Tait'den yeni bakış açısı: Gidenin Ardından Sağlıklı Yas Tutma Terapisi

Dipti Tait’in yazdığı, Gidenin Ardından Sağlıklı Yas Tutma Terapisi kitabıyla yeni bakış açıları kazanacaksınız.

Yas hayatımızı nasıl etkiler? Yasla yaşamayı nasıl öğrenebiliriz? Olması gerektiği gibi yas tutmamak ne kadar zararlı olabilir? Yas korkusunu atlatmayı öğrenebilirsek, kaybetme ve nihayetinde ölüm korkusunu da yenebilir miyiz?

Bu kitabı okuduktan sonra kayba olan bakışınızı değiştireceksiniz. Onu ‘yas’ olarak etiketleyecek ve ona hak ettiği saygıyı göstereceksiniz.

Değişime ayak uydurduğunuz, kendinizi huzursuz, belki de hüzünlü hissettiğiniz ve devam edebilmek için içinizde derinlere inmeniz gerektiği anlarda bilin ki yas tutuyorsunuz.

Kayıpların yarattığı boşluk

Kayıpların yarattığı boşluğu ve yaşanan kayıpların ardından hayatta kalan olmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliriz.

Peki, kaybın yarattığı boşluğu doldurmak için yeni bir enerji, sevinç ve umut bulabilmenin yöntemlerini de öğrenmek ister misiniz?

Bitişler, vedalar...

Bitişleri, vedaları önceden bilseydiniz, bu onlarla ilgili daha iyi hissedeceğiniz anlamına mı gelirdi? Yoksa hayatınızı çok başka mı yaşardınız?

Değişime ayak uydurduğunuz, kendinizi huzursuz, belki de hüzünlü hissettiğiniz ve devam edebilmek için içinizde derinlere inmeniz gerektiği anlarda bilin ki yas tutuyorsunuz.

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Bitiş çizgisini görmek

Paradoks şudur ki yas tutmadan, asla bitiş çizgisini göremezsiniz. Olanları bütünüyle kabullenmek, gidenin yarattığı boşlukta, yeni imkânları görme cesaretini ve enerjisini bulmanızı sağlar.

Yas tutmak kayıp duygusuyla başlasa da bir değişimden de kaynaklanabilir. İşinizi değiştirmek, taşınmak, arkadaşlarınızdan ayrılmak, hastalıklar, işsizlik... Kayıp duygusunun peşinden kontrol kaybı gelir.

Dipti Tait

Sağlıklı yas tutma süreci

Kontrol kaybı hissettiğinizde depresyon, kaygı bozukluğu ve fiziksel hastalıklar kendini gösterir. Bu şaşırtıcı derecede canlandırıcı kitapta, ünlü yas terapisti Dipti Tait, kendi profesyonel ve kişisel deneyimlerinden, danışanlarının hikayelerinden ve duyguların ardındaki sinirbilimden yararlanarak yas tutmanın keşfedilmeyen gücünü ortaya koyuyor. Sağlıklı yas tutma sürecinin güçlü bir benlik yaratmak için nasıl yönetileceğini ve sizi nasıl dönüştüreceğini adım adım izliyor.