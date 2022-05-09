Diyarbakır'daki kitap fuarına 300 bin kitap okuyucuyla buluştu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen kitap fuarında 300 bin kitap okuyucuyla buluştu.

Diyarbakır Valiliği, kaymakamlık ve belediye tarafından Çermik Spor Salonu'nda düzenlenen fuara 32 yazar ve 104 yayınevi katıldı. İlçe nüfusunun 6 katı kitabın okuyucuyla buluştuğu fuarda, oyun ve beceri atölyeleri, palyaço gösterileri, açık hava sineması, konser ve yazar söyleşileri gibi etkinlikler de yer alıyor.

AA'da yer alan habere göre; Çermik Kaymakamı Ramazan Polat, kitap fuarının bir hafta ziyarete açık olacağını belirterek, etkinliğin ilçeye fayda sağlayacağını söyledi.

"Amacımız umut taşımak"

"50 bin nüfuslu ilçemizde 300 bin kitabı okuyucuyla buluşturuyoruz." diyen Polat, fuarda öğrencilerin yazarlar ve sanatçılarla da bir araya geleceğini aktardı. Polat, "Amacımız, ilçemizdeki öğrencilerimize umut taşımak" dedi. Fuar kapsamında birçok etkinlik de düzenleneceğini dile getiren Polat, vatandaşları davet etti.