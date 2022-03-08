Doğan Kardeş’in 1100 'üncü kitabı: Büyüyünce Ne Olcağım?

1945 yılında Doğan Kardeş dergisiyle başlayan çocuk yazını yolculuğu bugün 1100'üncü kitaba ulaştı.

Dizinin 1100. kitabı Filiz Özdem’in yazdığı, Mustafa Delioğlu’nun resimlediği Büyüyünce Ne Olacağım? kitabı oldu. 77 yıldır çocukların kitaplığında yer alan birçok çocuğun hayatında iz bırakan Doğan Kardeş Dizisi büyümeye devam ediyor…

Dizinin 1100. kitabı olan Büyüyünce Ne Olacağım? büyüme serüveninde karşılaştığımız en düşündürücü sorularından birine yanıt arıyor.

Büyüyünce ne olacağımızı düşünmek, nasıl bir hayatımız olacağını da merak etmek değil mi? Peki siz nelere ilgi duyuyorsunuz? Nelerin sizi mutlu edeceğini düşünüyorsunuz?

Büyüyünce Ne Olacağım?

"Benim teyzem arkeolog.Toprağın altında gömülü uygarlıkları araştırır.

Kazılara katılır. Elinde fırçasıyla bulduklarını dikkatlice temizler. Kırık parçaları toplar, bir araya getirir. Onun işi zor, çok sabır ister.

Bense hiç yerimde duramam, içim hep kıpır kıpır."

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