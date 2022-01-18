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    Doğu Yücel'den 'Beter Ol Mitat Karaman

    Mitat Karaman'ın soru işaretiyle başlayan macerası ünlem işaretiyle devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 10:58
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    Doğu Yücel'den 'Beter Ol Mitat Karaman

    Doğu Yücel, Beter Ol Mitat Karaman!'da Cennet Apartmanı'na sığmayıp tüm bir şehre yayılan daha sert, daha absürd, daha canlı ve heyecanlı, daha edepsiz ve her daim daha "yalnız" bir hikâyeyle okurların karşısında. Beter Ol Mitat Karaman!, tabu tanımaz bir bilmece, sırlarla dolu bir saklambaç, çok yüzlü bir rubik küpü…

    Kapak illüstrasyonunu ve bölüm vinyetlerini Ersin Karabulut'un çizdiği roman, kurgusundaki sürprizlerle de şaşırtacak.

    Doğu Yücel den Beter Ol Mitat Karaman #1

    Sayfa: 408

    SAVAŞIN MERKEZİ

    Hayat mücadelesinde yine tek başına kalan Mitat gizli topluluklar, atölyeci yazarlar, yaşam koçları, estetik cerrahlar, Wattpad okurları, gamer'lar, cosplay'ciler ve çeşitli hayvanların da dahil olduğu bambaşka bir savaşın merkezinde bulacak kendini.

    Doğu Yücel den Beter Ol Mitat Karaman #2

    SİNEMAYA UYARLANDI

    Sinemaya uyarlanan ilk roman Kimdir Bu Mitat Karaman?'ın ardından yalnız kahramanımızın yeni macerası da kaçınılmaz olarak sinematografik, inceden ironik ve bir hayli komik.

    "Mitat bir gıcık oldu, herkesin ama herkesin şu hayatta bir destekçisi vardı, kimin başına bir haksızlık gelse en az bir kişi çıkıp onun için "yalnız değildir" hashtag'i açardı.

    Mitat Karaman dışında. Olur da bir gün Mitat haksızlığa uğrarsa, başına bir iş gelirse bir kişi, bir Allah'ın kulu bile arkasından "yalnız değildir" diye yazmayacaktı.

    O bir istisnaydı.

    Mitat önceki tweet'lerini sildi. Kimliğini açık etme pahasına yeni bir tweet girdi, yeni bir hashtag açtı, kimsenin desteklemeyeceği, sonsuza kadar tek başına kalacak bir hashtag…"


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