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    Doğu Yücel'in distopik novellası: Güneş Hırsızları

    Doğu Yücel, on iki öyküden oluşan Güneş Hırsızları'nda büyülü gerçekçilikten masal edebiyatına, korkudan bilim kurguya ustaca uzanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 11:35
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    Doğu Yücel'in distopik novellası: Güneş Hırsızları

    Sabah uyanıyorsunuz, bir bakıyorsunuz her yer karanlık, Güneş yok! Işığa duyarlı bir uzaylı ırkı Dünya'da yaşayabilmek için Güneş'e perde çekmiş, insanlığı karanlığa, umutsuzluğa hapsetmiş.

    Doğu Yücel, insanlığın direnişini anlattığı distopik novellası "Güneş Hırsızları"na ek olarak büyülü gerçekçilikten masal edebiyatına, korkudan bilimkurguya uzanan on bir öyküyle okurların karşısına çıkıyor.

    Bu öykülerde her an her şey olabilir: Sinemaya tek başına gittiğinizde kendinizi izlediğiniz filmin içinde bulabilir ya da Beşiktaş-Kadıköy vapurunda galaksiler ötesinden gelen bir uzaylıya âşık olabilirsiniz.

    Doğu Yücel in distopik novellası: Güneş Hırsızları #1

    Sayfa: 160

    Öpüşürken gözler neden kapanır

    Yazar, sıradan insanların başına gelen sıra dışı hikâyeleri anlatırken okurlara sorular da yöneltiyor: Rüyaları biçimlendirebilir miyiz, ilham perileri gerçek olabilir mi, Dünya'nın asıl sahipleri kim, öpüşürken neden gözlerimizi kapatırız?

    Doğu Yücel in distopik novellası: Güneş Hırsızları #2

    Gülümseten metaforlar

    Ve bu sorular, gülümseten metaforlar ve zengin bir hayal gücüyle beklenmedik yanıtlara kavuşuyor. Ayaklarınızı yerden kesen ama ayakları her daim yere basan hikâyeler bunlar. Ne de olsa gerçek biraz da düşlerde saklıdır.


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