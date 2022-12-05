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    Doğumla başlayan, ölümle biten bir yüzleşme kitabı: Yolcu

    Yazar ve eğitmen Ünal Güner yeni kitabı Yolcu eserinde, insanları yüzleştirmeye çağırırken aynı zamanda rehber sunan bir okuma özelliği taşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 10:40
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    Doğumla başlayan, ölümle biten bir yüzleşme kitabı: Yolcu

    Yazar ve eğitmen Ünal Güner yeni kitabı Yolcu ile okurlarıyla buluşuyor. Önceki kitapları Kaderin Kodu ve Güzellik Tohumu ile binlerce insanın yaşamına dokunan, içimizdeki potansiyelin farkına varmamız ve yaşamımızda dengeye ulaşmamız için yol gösteren Güner, bu kez doğumla başlayıp ölümle biten yolculuğumuzda karşımıza çıkan kilitli kapıları açmamız için rehberlik ediyor.

    Geleneksel ve ruhsal şifa, frekans tıbbı, ses, nefes ve hareket terapileri gibi birçok alanda eğitimler veren, uygulama ve danışmanlık yapan Ünal Güner’in, "Kendine kendiliğinden giden yol, kalbinin pusulasını takip yoludur. Ancak içinden gelen güzel kokuları ve çağrıları hissederek bu yolda ilerleyebilirsin. Her attığın adımda yol ikiye ayrılır. Biri seni kendinden uzağa görürken diğeri ise içeriye yakınlaştırır. Kendinle, yol ve hedefinle barışarak doğru seçimler yaptıkça kaderini kendisi oluşturan olurken, pusulandan uzaklaştıkça ise dışarının kulu olursun." diyerek okurlarını kendine doğru bir yolculuğa davet ettiği yeni kitabı Yolcu, okurlarla buluştu.

    Rehberlik eden bir okuma

    Bu kitap, doğum ve ölüm kapıları arasında kat edeceğin her adıma rehberlik etmek ve sana bir adımdan diğerine geçme fırsatı veren kilitli kapıları nasıl açabileceğinin sırlarını aktarmak için yazıldı.

    Doğumla başlayan, ölümle biten bir yüzleşme kitabı: Yolcu #1

    Sayfa: 248

    Bildikleri unutmak

    "Kestirmeden gidemezsin, bir kapının sırrına hakim olup anahtarını elde etmeden, diğer kapıyı açamazsın. Kolay olacağını söyleyemeyiz ama mümkün olduğunu deneyimleyebilmen için sana rehberlik edebiliriz. Bildiklerini unutmaya, tutunduklarını bırakmaya, kaçtıklarınla yüzleşmeye hazır mısın?"

     


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