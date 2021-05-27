Doktor Yavuz Dizdar'dan Tarifsiz Neşe Değerli Hüzün kitabı

Yavuz Dizdar'ın yeni kitabı Tarifsiz Neşe Değerli Hüzün raflardaki yerini aldı. Nemesis Kitap'tan çıkan Tarifsiz Neşe Değerli Hüzün, hem geçmişten hem de günümüzden izler taşıyor

Onkoloji doktoru Yavuz Dizdar mutluluk, neşe ve hüzün arasındaki ince çizgiyi, hayatın anlamını sorgulayarak ele alıyor.

Modern teknolojinin insana kazandırdıkları ve ondan götürdüklerinden tüketim toplumunun değişen bakış açısına, kuşaklararası çatışmaların kaynağından Z kuşağına, maneviyat ve ahlak gibi değerlerin uğradığı dönüşümden formatlanmış yaşamlara kadar pek çok noktada insan zihnini meşgul eden güncel konuları geniş bir çerçevede irdeliyor.

Sayfa: 216

"GERÇEK HÜZÜNLER"

Tarifsiz Neşe Değerli Hüzün kavramları derin bir içgörüyle sorguluyor, "Gerçek hüzünler neşenin aksine doğurgandır, neşe etrafa mutluluk tohumları saçar, ama değerli hüzün o tohumları esere dönüştürür.

Bir yandan da yazarın naif diliyle tadına doyulmaz mutlulukların nasıl da limona dönüştüğünü aktarıyor, "Büyük mutluluklar kolay unutulacak coşkular, limon tadında düş kırıklıklarıysa sonraki algıyı biçimlendirecek anılarla sonuçlanır."

GÜNDELİK VE BİLİMSEL BİLGİ

Tarifsiz Neşe Değerli Hüzün’de nesnel bir tavır sergileyen Yavuz Dizdar, gündelik bilgiyle bilimsel bilgiyi harmanlıyor, çarpıcı deneyleri aktarırken anlatmaktan çok gösterme yolunu seçiyor.

Bir nevi kitabın temelini oluşturan bu metod sayesinde bölümler arasındaki uyum ve süreklilik eserin bir bilim insanının elinden çıktığını bizlere kanıtlıyor.





KILAVUZ NİTELİĞİNDE KİTAP

İnsanların gözden kaçırdığı, atladığı ya da söylemekten çekindiği konuları lafı dolandırmadan gözler önüne seren Yavuz Dizdar, okurun düşünmesine, tartmasına ve karar vermesine fırsat tanıyor.

Yavuz Dizdar’ın entelektüel birikimini ve deneyimlerini katarak kaleme aldığı Nemesis Kitap’tan çıkan Tarifsiz Neşe Değerli Hüzün, hayatı yeniden anlama ve anlamlandırmaya yönelik bir kılavuz niteliğinde…

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com