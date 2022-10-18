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    Dokunaklı bir roman: Babasını Arayan Yüzyılında Kayıp Bir Kız

    Çağdaş Portekiz edebiyatının en üretken kalemlerinden Gonçalo M. Tavares’ten karın boşluğuna inen yumruk gibi bir kitap, Babasını Arayan Yüzyılında Kayıp Bir Kız.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 09:02
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    Dokunaklı bir roman: Babasını Arayan Yüzyılında Kayıp Bir Kız

    Marius adlı kaçak bir adam bir gün şehrin ortasında, elinde küçük kartlar olan 14 yaşında Down sendromlu bir kızla karşılaşır. Kızın etrafında kimse yoktur ve belli ki kayıptır. Kısa süre sonra anlaşılacaktır ki, Hanna adlı bu kız Berlin’deki kayıp babasını aramaktadır. Kaçak Marius ister istemez Hanna’ya bu arayışta yardımcı olacaktır.

    Kendini hatırlatan gerçekler

    Berlin’e gitmek üzere yola çıkarlar, yol boyunca karşılarına çıkan birbirinden ilginç insanlar ise onları asıl aradıklarından bambaşka bir noktaya getirecektir. Karşılaşılan her insan, geçmişte yaşananlara dair bir metafor ve önlerine çıkan her gerçek, ayrı bir imgeye dönüşecektir.

    Dokunaklı bir roman: Babasını Arayan Yüzyılında Kayıp Bir Kız #1

    Sayfa: 200

    Bir çağın vicdanlı insanları

    Okurların Kudüs, Beyefendiler, Teknik Çağında Dua Etmeyi Öğrenmek gibi romanlarından aşina olduğu üzere Tavares, yine küçük küçük oyunlar kurarak toplumsal, hatta evrensel hafıza meselesini kurcalıyor bu kez. İlk satırından son noktasına kadar bu çiğ çağın vicdanlı insanlarına sesleniyor.


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