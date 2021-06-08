Euro
10.4962
-0.08%
Dolar
8.6215
0.1%
Altın
526.02
0.02%
Borsa
1.447
0%
Bitcoin
287.029
-8.64%
EXEN Coin
35.87
3.10%
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Dolores Reyes'ten eril dünyanın karanlığına büyülü bir ışık

    Arjantinli yazar Dolores Reyes'in Toprakyiyen adlı romanı Can Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 10:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dolores Reyes'ten eril dünyanın karanlığına büyülü bir ışık

    Toprakyiyen’de Dolores Reyes kadın ve çocukların dibe itildiği, şiddetle şekillenen eril dünyanın karanlığına büyülü bir ışık tutuyor.

    Toprağı okşadım, avucumu kapadım, María’nın ve onca kızın, başka bir kadının bedeninden olma sevgili kızların gittiği yere açılan anahtarı elimde tutarak ayağa kalktım. Toprağı tutup yuttum, biraz daha, biraz daha, yeni gözlerim ortaya çıksın ve görebileyim diye.

    Dolores Reyes ten eril dünyanın karanlığına büyülü bir ışık #1

    İSİMSİZ BİR KIZ..

    Her köşesinden adaletsizlik fışkıran Buenos Aires varoşlarında yaşayan isimsiz kız dürtülerine uyarak toprak yemeye başlayınca doğaüstü bir yeteneği ortaya çıkar..

    Dolores Reyes ten eril dünyanın karanlığına büyülü bir ışık #2

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 176

    KENDİ KADERİNİ ÇİZMEK

    Toprakla temas edenlere dair gaipten görüntüler görebilmektedir. Kaybettiklerinin izini bulmak isteyen insanlar bahçesine toprak dolu şişeler bırakmaya başlar.

    Artık Toprakyiyen diye anılacak kız toprağın gizlediği ürpertici sırları çözerken bir yandan da kendi kaderini çizmeye çalışacaktır.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir