Don Miguel Ruiz'in çok satan Dört Anlaşma adlı kitabı Türkçe olarak yayınladı

ABP Yayınevi, Don Miguel Ruiz'in Dört Anlaşma adlı sesli kitabını Türkçe olarak yayınladı. Kitap, 10 yıldan fazla bir süredir New York Times’ın en çok satanlar listesinde bulunuyor.

Uluslararası sesli kitap platformu ABP Publishing’in Türkiye iştiraki olan ABP Yayınevi, 10 yılı aşkın bir süredir çok satanlar listesinde bulunan Don Miguel Ruiz'in “Dört Anlaşma” kitabını Türkçe dilde sesli kitap olarak yayınladı. Kitapseverlerin raflarında özel bir yeri olan kitap, ilk kez sesli formatta Türkçe olarak yayınlanıyor. Kitabın Türkçe sesli versiyonunu yayınlamak üzere münhasır ses haklarına sahip olan ABP Yayınevi, böylece kitapseverlerin tekrar tekrar dinleyebileceği bir başucu kitabını kültür dünyasına kazandırmış oldu.

"İlk kez Türkçe yayınlandı"

ABP Publishing Şef Editörü Viktoria Salnikova, Dört Anlaşma kitabının ilk kez Türkçe sesli kitap olarak kayıt alındığına dikkat çekti. Görme engelliler başta olmak üzere kitap okumaya vakti olmayanların sesli kitaplara büyük ilgi gösterdiğini belirten Viktoria Salnikova, “Sesli kitaplar son yıllarda büyük ilgi görüyor. Kitapseverler, en çok satan kitapları sesli olarak dinlemek istiyor. Bu sebeple kitapseverlerin başucu kitaplarından olan “Dört Anlaşma” kitabını sesli kitap olarak yayınlamaya karar verdik. Okuyucuyu Toltek bilgeliği ile tanıştıran kitap, kitapseverlerin dijital cihazlarında mutlaka bulunması gereken bir kitaptır. ABP Publishing olarak bu bilinçle Dört Anlaşma’yı Türkçe dilde sesli kitap dünyasına kazandırmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.





Özenli bir çalışmanın ürünü

Viktoria Salnikova, şunları kaydetti: "Kitaplar Türkçe seslendirmeden önce ekibimizle özenli bir araştırma yapıyoruz. Türk kitapseverlerin odaklandığı konuları ve kategorileri belirleyerek, kitap seçiminde sorumlu bir yaklaşım sergiliyoruz. Deneyimli yazarlarla, çevirmenlerle ve seslendirme sanatçıları ile iş birliği yapıyoruz. Sesli kitapların her aşamasında editör ekibimiz titiz bir çalışma yapıyor."

Kitaba dair

Ruhsal öğretmen Don Miguel Ruiz’in Dört Anlaşma adlı kitabı, 10 yıldan fazla bir süredir New York Times’ın “en çok satanlar” listesinde bulunuyor. Kırk altı dile çevrilen kitap, temel Toltek bilgeliğini paylaşıyor. Ruiz, kitabında mutsuz ve acı veren sınırlayıcı düşüncelerin sebeplerini ortaya koyuyor.

Kitap, böylece okuyucunun kendisine ve dış dünyaya karşı tavır değiştirmesi için destek veriyor. Ayrıca, endişelerden kurtulmanın ve hayatın efendisi olmanın yollarını gösteriyor. Sesli kitap, yaşamdaki zorluklara karşı başvurulabilecek bir kaynak olarak büyük ilgi görüyor.