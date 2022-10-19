Dönüşüm, değişim ve başkalaşım temalı öyküler: Ne Su Aynı Artık Ne de Sen

Dönüşüm, değişim ve başkalaşım temalı öyküler: Ne Su Aynı Artık Ne de Sen

Elinizde tuttuğunuz kitabın içindeki hikayeler de siz okurları tıpkı suyun taşıdığı enerjinin dönüşmesi gibi, heyecan verici bir dönüşüm yolculuğuna davet ediyor.

Edebiyatı bu kadar vazgeçilmez kılan, insandaki dönüşüm yeteneğine olan inancıdır. Bir kitap bir insanı ve bir insan dünyayı değiştirebilir. Bu kitaptaki öyküler sizi içten gelen değişimin büyülü fırtınasında sürüklemeye davet ediyor. Ona katılmanızı öneririm.

Altan Gördüm, Gülşah Elikbank, Hakan Akdoğan, Hasan Gümen, İnci Aral, Mario Levi, Mehmet Şakiroğlu, Müge İplikçi, Osman Balcıgil, Selda Terek, Sinan Akyüz, Uğur Batı, Yelda Cumalıoğlu ve Zuhal Gürçimen’in eğitmenliğinde düzenlenen "MasterCamp Usta Yazarlarla Yazarlık Okulu"eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcıların öykülerinden oluşan Ne Su Aynı Artık Ne de Sen'i çok seveceksiniz.

Başkalarını tanımak

Bir metnin sonuna geldiğinizde başlangıçtakinden farklı bir yerdesinizdir artık. Bu hikayelerin yazarları da aynı yoldan geçti. Başkalarını tanırken kendilerini de tanıyarak.

Hayat böyle daha anlamlı değil mi?





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Gerçeklik...

Gerçeklik su gibi olmaktır. Su ki alçakgönüllüdür, alçaklardan süzülür gider. İnandırıcılık su gibi olmaktır. Yıkıcı olmadan yaşamı inşa eder her daim. Kararlı olmak su gibi olmaktır.

Gerekiyorsa deler geçer. İlginçtir uyumlu olmak da su gibi olmaktır ki kayaya doğru akan suyu düşünürsen, su sadece etrafından akıp gider. Bu kitap da harika olmuş; su gibi! Başlangıçtaki şekilsiz fikir, akan fikir ırmaklarına dönüşmüş.