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    Dört yeni kitap, dört yeni okuma macerası

    Eylül ayının ilk haftasında raflardaki yerini alan dört yeni kitabı siz okurlar için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 17:12
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    Dört yeni kitap, dört yeni okuma macerası

    Yeni kitaplar okurların beğensisine sunulmaya devam ederken, yayınlanan kitaplar arasında dört yeni okuma seçkisi hazırladık. Eylül ayında da yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverler için özel seçkimiz...

    Bir Kadın Astronotun Anıları

    Dört yeni kitap, dört yeni okuma macerası #1

    Bir Kadın Astronotun Anıları, geleneksel değer yargılarını yerle yeksan eden bir hatırat.

    Tuvofi

    Dört yeni kitap, dört yeni okuma macerası #2

    Tuvofi henüz 22 yaşında, üniversiteyi bitirmek üzere olan başarılı bir gençtir. Ancak eğitimini aldığı mesleğin değil başka bir dünyanın, daha renkli bir hayatın hayallerini kurmaktadır. Kahramanımız bu yolda birçok engelle karşılaşacak olsa da başına gelen kötü olayların değiştiremediği ruh güzelliği, iyiliği ve vicdanı ona kendisi için doğru olanı bulmakta yardımcı olacaktır...

    Bağdat’ın Aslanları

    Dört yeni kitap, dört yeni okuma macerası #3

    Ödüllü yazar Brian K. Vaughan ve çizer Niko Henrichon Irak Savaşı’nda geçen bu can alıcı hikâyeyle savaşın karanlık yüzüne ve hayatta kalmak için ödenen bedellere benzersiz bir pencere açıyor. Bağdat’taki bir grup aslanın yaşadıkları üzerinden anlattıkları kışkırtıcı öykü özgürlüğün gerçek doğasına yönelik – özgürlük birileri tarafından mı verilir yoksa hür irade ve fedakârlıkla mı kazanılır?

    Öksüz Fırın

    Dört yeni kitap, dört yeni okuma macerası #4

    İnanılmaz bir tınısı ve mutlak, esrarengiz güzelliği olan bir grafik roman; ayni anda hem bir büyüme hem de başa çıkma öyküsü.


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