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    Dört yeni kitapla yeni okumalar

    İthaki Yayınları'nın eylül ayı için yayınladığı dört farklı kitapla, yeni okumalar yapabilirsiniz.
    • Özel İçerik
    • 06.09.2021 - 14:41
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    Dört yeni kitapla yeni okumalar

    Eylül de geldi, eylül demek hüzün, aşk demek.. Yaprakların solduğu ve ağaçlardan bir bir yere döküldüğü, şairlere ilham olan ay..

    Evet eylül ayı başka bir aydır ve insan okuma aşkı da kazandırır. İthaki Yayınları da dört yeni kitap yayınlayarak eylül ayını selamlıyor.

    Bizde kitapları selamlayalım; ve dört kitaba göz atalım...

    Herkese bol kitaplı günler...

    Caz Çağı Öyküleri

    Dört yeni kitapla yeni okumalar #1

    Yaşadığı zamanı “tüm savaşların yapıldığı, insana inancın kalmadığı” sözleriyle tanımlayan F. Scott Fitzgerald’ın Caz Çağı Öyküleri, kariyerinin başlarındaki bir yazardan içinde bulunduğu kayıp nesle dair tarihi öneme sahip bir klasik.

    Sayfa: 360

    Uçarı Kızlar ve Filozoflar

    Dört yeni kitapla yeni okumalar #2

    1920'ler Amerika'sının bir panoraması da sayılabilecekUçarı Kızlar ve Filozoflar, Amerikan edebiyatının genlerine işleyen yazar F. Scott Fitzgerald'ın öykücülüğünün de romancılığı kadar kıymetli olduğunun önemli bir nişanesi.

    Sayfa: 288

    Jüpiterin Mirası cilt 4

    Dört yeni kitapla yeni okumalar #3

    Sapasağlam, oldukça özgün bir süperkahraman hikâyesi...

    Sayfa: 300

    Mevki Uygarlığı

    Dört yeni kitapla yeni okumalar #4

    Mevki Uygarlığı, kafasını ilerlemeyle bozmuş bir Dünya'nın karanlık yansıması.

    Sayfa: 176

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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