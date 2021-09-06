Dört yeni kitapla yeni okumalar

İthaki Yayınları'nın eylül ayı için yayınladığı dört farklı kitapla, yeni okumalar yapabilirsiniz.

Eylül de geldi, eylül demek hüzün, aşk demek.. Yaprakların solduğu ve ağaçlardan bir bir yere döküldüğü, şairlere ilham olan ay..

Evet eylül ayı başka bir aydır ve insan okuma aşkı da kazandırır. İthaki Yayınları da dört yeni kitap yayınlayarak eylül ayını selamlıyor.

Bizde kitapları selamlayalım; ve dört kitaba göz atalım...

Herkese bol kitaplı günler...

Caz Çağı Öyküleri

Yaşadığı zamanı “tüm savaşların yapıldığı, insana inancın kalmadığı” sözleriyle tanımlayan F. Scott Fitzgerald’ın Caz Çağı Öyküleri, kariyerinin başlarındaki bir yazardan içinde bulunduğu kayıp nesle dair tarihi öneme sahip bir klasik.

Sayfa: 360

Uçarı Kızlar ve Filozoflar

1920'ler Amerika'sının bir panoraması da sayılabilecekUçarı Kızlar ve Filozoflar, Amerikan edebiyatının genlerine işleyen yazar F. Scott Fitzgerald'ın öykücülüğünün de romancılığı kadar kıymetli olduğunun önemli bir nişanesi.

Sayfa: 288

Jüpiterin Mirası cilt 4

Sapasağlam, oldukça özgün bir süperkahraman hikâyesi...

Sayfa: 300

Mevki Uygarlığı





Mevki Uygarlığı, kafasını ilerlemeyle bozmuş bir Dünya'nın karanlık yansıması.

Sayfa: 176

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com