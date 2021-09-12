Dört yeni kitapla yepyeni okuma serüveni

İthaki Yayınları'ndan 15 Eylül'de raflardaki yerini alması beklenen dört yeni kitap....

İthaki Yayınları her hafta ve yeni kitaplar yayınlamaya devam ediyor.

15 Eylül'de de piyasaya çıkması beklenen yeni kitaplara göz atalım...

Florida

Florida’daki öykülerin satırlarının arasında bir panter geziniyor, kasırga iki kız kardeşin hayaletiyle beraber geliyor, anneler çocuklarını yetiştirmeye çalışıyor, bir yazar Maupassant’ın edebiyatının peşine düşüyor.

Sayfa:224

Talimatlar

Çağımızın en önemli yazarlarından Neil Gaiman ile hayali dünyaların çizeri Charles Vess, bilinmezliklerle dolu bir peri masalı diyarında yolculuğa çıkmanın ve bu tuhaf topraklardan geri dönmenin zorluklarını anlattıkları Talimatlar’da, sağ salim evine varması için okura rehberlik ediyor.

Sayfa: 40

Büyük Av Zaman Çarkı 2

Fantastik edebiyatın devi Robert Jordan’ın kaleminden çıkan Zaman Çarkı destanı dünya çapında milyonların hayal gücünde yer etti.

Sayfa: 255

Yenidendoğan Ejder

Zaman Çarkı 3





Ayrıntılı dünyası, en ince detayına kadar düşünülmüş büyü sistemi, gönüllere taht kuran karakterleri Zaman Çarkı’nın okurlar tarafından bu kadar sevilmesinin sadece birkaç sebebi. Zaman Çarkı’nın etkileri, Patrick Rothfuss, Brandon Sanderson, Brent Weeks gibi günümüzün en büyük fantastik yazarlarının eserlerinde görülebilir.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com