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    Dostoyevski'nin hayatı Edward Hallett Carr’ın Dostoyevski kitabında

    Edward Hallett Carr, Dostoyevski adlı kitabında ünlü yazarın hayatını bütün gerçekleriyle anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 11:39
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    Dostoyevski'nin hayatı Edward Hallett Carr’ın Dostoyevski kitabında

    İngiliz tarihçi Edward Hallett Carr’ın Dostoyevski üzerine yazdığı bu kitap hem ilginç bir biyografi hem de çok başarılı bir edebiyat incelemesi, roman çözümlemesi.

    Çocukluğundan başlayarak, ailesinin, çevresinin, yaşantısının eserlerine etkisini, karşılaştığı insanların hangi karakterleri esinlediğini, çağın olaylarının, düşünce akımlarının etkilerini titizlikle incelemiş E.H. Carr.

    Geniş tarih bilgisi özellikle Rusya üzerine ve araştırmacı kişiliği bu başarının anahtarı. E.H. Carr zor olanı, edebi eleştiri ile hayat hikayesini hem dengelemeyi hem de karşılıklı etkilerini göstermeyi başarmış.

    Dostoyevski nin hayatı Edward Hallett Carr’ın Dostoyevski kitabında #1

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    Sayfa: 307

    ACI ÇEKEN İNSAN

    Fransız yazar André Gide şöyle demişti: "Bir tanrıyla karşılaşacağımızı sanırız; oysa bir insan; hasta, yoksul, hiç durmadan acı çeken bir insandır dokunduğumuz."

    İşte E.H. Carr bize bunu anlatmış, Dostoyevski’nin hem hasta, yoksul yaşantısını hem de inanılmaz dehasını.

    Dostoyevski nin hayatı Edward Hallett Carr’ın Dostoyevski kitabında #2

    Edward Hallett Carr

    BİLİNMEYEN KARAKTERLER

    Dostoyevski’nin kişilerinin hiçbirinin fiziki bir özelliği okuyucunun kafasında yer etmez. Edebiyatta, onunkiler kadar göz önüne getirilmesi, canlı yaratıklar olarak düşünülmesi güç olan karakterler yoktur.

    Dostoyevski nin hayatı Edward Hallett Carr’ın Dostoyevski kitabında #3

    Dostoyevski

    KARANLIK VE GERÇEK ARASINDAKİ İLİŞKİ

    Edward Hallett Carr’ın Bu karakterlerin yaratıcısının ilgilendiği şey, vücutları değildir, ruhları ve insanla arkadaki bilinmeyen karanlık gerçek arasındaki ilişkidir.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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