Édouard Louis'nin yankı uyandıran romanı Eddy'nin Sonu Türkçede

Édouard Louis'nin yayımlandığında büyük yankı uyandıran romanı Eddy'nin Sonu yirmiden fazla dile çevrilen, dokunaklı, evrensel romanı şimdi Türkçede.

1990'ların sonunda, Kuzey Fransa'daki yoksul bir kasabada, işsizlik, alkolizm, ırkçılık ve homofobiyle iç içe büyüyen Eddy Bellegueule'ün tek istediği ailesinin, arkadaşlarının ve kasabalıların gözünde bir delikanlı olmaktır çünkü burada oğlan çocuklarından, kasabadaki yaşam tarzının ürünü olan bir erkeklik tipine uymaları beklenir.

Fakat kendini çocukluğundan beri farklı hisseden Eddy, her geçen gün etrafındakiler için daha fazla sorun teşkil edecektir.

Sayfa: 168





Fransız yazar Édouard Louis

KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER

"Muazzam bir güç ve sahicilik yüklü." Annie Ernaux

"Eddy'nin Sonu sadece dikkate değer bir etnografi değil, aynı zamanda farklılık ve ergenlik hakkında, birçoğundan çok daha gerçekçi olan büyüleyici bir hikâye." The New York Times

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com