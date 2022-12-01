Douglas Stuart’ın Booker Ödüllü eseri Shuggie Bain televizyona uyarlanıyor

BC One’da yayınlanacak olan Douglas Stuart’ın 2020 Booker Ödüllü romanı Shuggie Bain, diziye uyarlanıyor.

Yoksulluğu, sevginin sınırlarını ve kibrin beyhudeliğini ortaya seren Shuggie Bain, alkolik bir anne ile oğlunun unutulmaz hikâyesini okurla buluşturuyor.

Shuggie Bain, Douglas Stuart’ın ilk romanı olmakla birlikte, kazandığı Booker Ödülü’nün yanı sıra 2020’nin en çok konuşulan kitaplarından biri oldu ve 39 ülkede uluslararası çoksatar listelerine girdi.

"Heyecanlıyım"

Stuart konuya dair şu sözleri paylaştı: "Shuggie Bain’e olan inançları için BBC ve A24’e minnettarım. Bain ailesini ekrana taşıyarak romana yeni bakış açıları ekleyeceğim ve bunun getireceği zorluk ve mücadeleleri keşfedeceğim için çok heyecanlıyım."





Çekimler İskoçya'da

Çekimlerin İskoçya’ya başlayacağı diziye dair detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacak.